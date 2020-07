Md lancia #ioscelgoitaliano rivolgendosi ai Millennial

Md continua a parlare di "buona spesa" e lancia l'iniziativa #ioscelgoitaliano rivolgendosi in primis ai giovani adulti. Per farlo sceglie il linguaggio ironico del comico di Zelig Giovanni D’Angella, che veste i panni di "Vitaliano che sceglie italiano".

Per parlare ai Millennial sono state create 4 video pillole su YouTube e su tutti i canali social dell'insegna, di cui la prima è già online. Negli spot il protagonista riassume cosa trova e cosa gli piace particolarmente in Md, come il fatto che in ogni punto di vendita si possa fare “un giro d’Italia in 10 corsie”, alludendo alle diverse proposte di prodotti italiani presenti.

Partendo dal negozio, Vitaliano gira l’Italia alla "scoperta della qualità nostrana al miglior prezzo", con racconto di materie prime e filiera produttiva, ma anche menzione delle proposte di viaggio Md sul sito www.md-viaggi.it.

Il trend ormai dominante in tutta la comunicazione della gdo si conferma essere oggi più che l'italianità, presentata non sono come fonte di fiducia, ma anche di responsabilità per la ripresa del Paese.