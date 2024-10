Mdd: vantaggi e sfide per retailer e produttori

La gdo fa il punto sulla forza della mdd, i vantaggi e le sfide per retailer e produttori. Parola a Brisigotti (Coop Italia) e Corsi (Conad Italia)

Un momento di incontro tra industriali food del Sud Italia e i retailer a Napoli, all'Unione Industriali Napoli, in un evento dal titolo Confindustria Napoli incontra la gdo. "La gdo è in crescita al Sud -sottolinea Pierluigi Petrone-, vicepresidente dell'Unione Industriali Napoli e ha un ruolo chiave nel valorizzare il territorio". E poi: "Questa è l'occasione per presentare i prodotti del nostro territorio al pubblico -dice Gaetano Torrente, presidente sezione filiera Alimentare Unione Industriali Napoli-. Nel 2023 abbiamo esportato eccellenze campane per un valore di 7 miliardi, in crescita del 7% sull'anno precedente, in cui la crescita era stata forte, nell'ordine del 30%".

La gdo fa il punto sulla forza della pl. Nel panel titolato “La forza della marca del distributore, discussione sui vantaggi e le sfide della marca del distributore per i retailer e i produttori” moderato dalla direttrice di Gdoweek e Mark Up Cristina Lazzati, i punti di vista di Domenico Brisigotti, dg di Coop Italia, e di Alessandra Corsi, direttrice marketing offerta di Conad Italia.

I prezzi sono si fermi, ma siamo al 20% sopra i livelli di due anni fa. I consumi si muovono e ripartono ma troppo piano. In questo quadro Coop, da un lato sosterrà "gamme molto qualificate -dice Brisigotti-, come Fior Fiore Coop, per l'offerta premium, che crediamo offrirà un buon sviluppo in futuro. Dall'altro lato sosterremo il primo prezzo, in linea con le dinamiche della domanda: questa è la sfida dei retailer moderni, andare incontro a una domanda sempre più articolata". E poi: "guardiamo con interesse il bio -continua il dg di Coop-, ma è una piccola parte. Il premium continua a crescere. Ci sarà una polarizzazione forte dei segmenti economici".

"Bisogna anticipare i trend di mercato -sottolinea Corsi-: il consumatore di oggi si evolve velocemente, noi dobbiamo rispondere con adeguata velocità alle sue richieste, ciò che ci guida. Lavorare insieme è necessario per darci delle traiettorie. Sviluppiamo l'offerta mdd su 5 pilastri strategici: convenienza, salute e benessere, sostenibilità, indulgence e servizio. Ad esempio in area salute e benessere abbiamo ridotto la presenza di sostanze potenzialmente dannose, per esempio dal 2019 a oggi abbiamo ridotto il contenuto di zuccheri di 1 milione e 300mila tonnellate. Il binomio piacere-gusto è fondamentale però: i cibi che chiamiamo better for you non possono non essere buoni".

E come si sceglie un partner con cui sviluppare la mdd?

"La leva su cui riflettere è il servizio -dice il dg di Coop-, inteso come capacità di offrire al distributore uno sviluppo della gamma con l'attività di ricerca e sviluppo, in una logica di proposizione nuove, in maniera ingaggiante per nuovi segmenti della domanda".

"L'innovazione è sempre il propellente -evidenzia Corsi-, tanto che noi processiamo ogni anno circa 3.000 referenze di cui circa 500 sono nuovi prodotti ed è fondamentale ricercare partner che collaborino con noi sul tema. Altrettanto importante è il nostro nuovo progetto esg, studiato nell'ultimo anno con l'obiettivo di rendere la nostra mdd il bastione della sostenibilità della nostra insegna, che realizzeremo con i fornitori più virtuosi".

