Media World, Monferrini diventa Coo di 5 “country” europee

Il ceo di Media World Italia, Guido Monferrini, assume anche il ruolo di Coo-Chief operating officer per Austria, Svizzera, Ungheria, Svezia e Italia

Già ceo di MediaWorld Italia, dal 1° gennaio 2023, Guido Monferrini assume anche il ruolo di Coo-Chief operating officer per Austria, Svizzera, Ungheria, Svezia e Italia, oltre agli incarichi di vice presidente esecutivo di MediaMarktSaturn Retail Group e Chief Real Estate & Store Concepts Officer. Insomma, una bella concentrazione di responsabilità e lavoro per Monferrini che da poco è ritornato a guidare Media World Italia con i suoi 5.000 collaboratori impiegati tra headquarters, sito e-commerce e nei 123 negozi fisici su tutto il territorio nazionale.

“Sono particolarmente orgoglioso di aggiungere questo nuovo incarico all’interno di MediaMarktSaturn Retail Group e farò leva sulle mie competenze e il mio background per valorizzare al meglio tutte le opportunità -commenta Guido Monferrini-. Il mio impegno sarà massimo nel contribuire alla crescita del Gruppo, puntando sui talenti e sul valore della squadra. L’attenzione verso i nostri clienti e la loro soddisfazione guideranno le mie scelte strategiche per raggiungere i nostri obiettivi di crescita e vincere le sfide dell’attuale contesto globale”.

I compiti di Monferrini

Come Chief Operating Officer, a Monferrini toccherà la responsabilità di ottimizzare le attività operative e progettuali, la struttura organizzativa del Gruppo a livello internazionale, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi con una strategia condivisa, oltre alla crescita e al consolidamento della leadership di MediaMarktSaturn nei vari paesi europei sotto la sua guida (Austria, Svizzera, Ungheria, Svezia e Italia), garantendo al contempo continuità e stabilità nelle principali funzioni strategiche.

Nella funzione di Chief Real Estate & Store Concepts Officer, Monferrini mantiene la responsabilità del Group Property Management per oltre mille negozi in Europa. L’obiettivo principale sarà quello di far evolvere e aggiornare costantemente il network dei punti di vendita in tutti paesi del Gruppo, individuando nuove location strategiche e nuove opportunità di business, oltre a sviluppare format retail innovativi e modernizzare quelli esistenti.

Guido Monferrini, membro dell’Executive Board di Media Markt Saturn Retail Group, già amministratore delegato in Italia dal 2017 al 2020, ha ripreso la guida del nostro Paese il 1° gennaio 2023. Dal 2018 è Executive Vice President Europe per Penisola iberica, Svizzera, Italia, Belgio, Olanda e Lussemburgo e nel 2020 è entrato nell’executive board di Media Markt Saturn Retail Group con il ruolo internazionale di Chief Commercial Officer. L'esperienza internazionale di Monferrini nel retail inizia nel 1993 in Decathlon, dove ha aperto il primo negozio in Italia fino a diventare Ceo in Scandinavia. Nel 2016 ha co-guidato il progetto di fusione di 4 aziende di baby care, appartenenti a Giochi Preziosi e Artsana, arrivando con successo alla creazione di Prénatal Retail Group.