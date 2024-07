Media World e Bennet stanno lavorando per aprire altri 5 shop-in-shop Media World in alcune location strategiche Bennet fra Lombardia e Piemonte

La fase pilota dell'accordo tra Media World e Bennet si è conclusa, stando alle dichiarazioni delle aziende, in modo soddisfacente, con il primo punto di vendita test MediaWorld all’interno del Bennet di Montano Lucino (Co) nel novembre 2023. Soddisfazione che porta le due insegne ha siglare l’accordo di partnership che mira allo sviluppo di una rete di negozi MediaWorld interni ai punti di vendita Bennet. Il progetto alla base di questo accordo si fonda sull’ascolto dei clienti e sull’evoluzione delle abitudini di consumo: i primi punti di vendita MediaWorld in Bennet sono stati definiti in base alle specificità dei negozi stessi e alle caratteristiche del bacino di clientela che li caratterizza. Per quanto riguarda il roll out, MediaWorld sta lavorando assieme a Bennet con l’obiettivo di inaugurare i primi 5 shop-in-shop entro l’anno, all’interno di ipermercati e superstore particolarmente significativi in provincia di Torino, Vercelli, Monza Brianza e Milano.

Caratteristiche del format

Rispetto al format, grazie ai risultati ottenuti a Montano Lucino e in base alle caratteristiche degli spazi Bennet, viene confermato il formato Xpress, di superficie compresa tra 600 e 1.000 mq, a metà strada in termini dimensionali fra i megastore (1.000-3.500 mq) e i piccoli Smart (100-500 mq). Xpress presenta una proposta completa per servizi e assortimento di prodotti ad alta rotazione. Grazie alle innovazioni omnicanale di MediaWorld, i punti di vendita Xpress offrono il servizio di Pick and Pay e di ritiro anche in 30 minuti, portando l'esperienza d'acquisto a un livello superiore e dando dai clienti la possibilità di fare un acquisto tecnologico online, ritirarlo in negozio e ottimizzare la visita per una spesa di qualità da Bennet.