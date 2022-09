Metro Italia più digitale anche in comunicazione

La campagna corporate segna un cambio di passo e racconta strategia di pricing, servizio Metro Da Te e offerta del mercato online

Un messaggio di innovazione e di cambio di passo. Questo il messaggio che punta a veicolare la nuova comunicazione di Metro Italia, a partire dal claim “Cambia la tua Metro di tanto così”. La campagna, ideata da Michele Liretti, direttore creativo dell’agenzia Andersen, è on air da oggi su tutti i canali proprietari di Metro Italia: il sito dell'azienda ospita una landing page dedicata con spot e tutti i canali social dell’azienda.

Si punta così a concretizzare una strategia caratterizzata da approccio multicanale che consolida l’esperienza nel cash & carry e rafforza il canale digitale, che festeggia anche 10 anni dal lancio di Food Service Distribution per le consegne dirette di cibo rivolte all’horeca.

Nel 2022, invece, il canale digitale è stato rafforzato attraverso il lancio lo scorso luglio del mercato online, nuovo marketplace digitale con l'obiettivo di offrire ai clienti un'offerta horeca “non food” più ampia e ancora più specializzata, distribuita in tutto il territorio nazionale.

La nuova brand campaign, con visual e lettering rinnovati e un taglio fotografico di grande impatto, rappresenta appunto un cambio di paradigma che segue questa scia. La second wave sarà infatti dedicata ad evidenziare gli specifici aspetti innovativi dell’offerta Metro: la nuova strategia di pricing, il servizio Metro Da Te, l’offerta del mercato online. “La strategia di Metro Italia punta a far evolvere e differenziare la nostra offerta per fornire ai nostri clienti servizi innovativi e di valore per loro e i loro clienti. Il nostro obiettivo è affermarci sempre più come partner di riferimento nel mondo dell’horeca. Questa nuova campagna vuole confermare questo costante rinnovamento e rendere i nostri clienti più consapevoli e partecipi della trasformazione che stiamo vivendo”, afferma Tanya Kopps, Ceo di Metro Italia.