Si rinnova il format di Migross (Gruppo VéGé) che per questo store, realizzato a Bozzolo, adotta accorgimenti sostenibili e tecnologici. Il punto di vendita, che occupa un'area di oltre 5.000 mq, è dotato di pannelli fotovoltaici con una produzione di energia netta annua di 209488.30 kWh. Lo store utilizza etichette elettroniche di ultima generazione, propone casse automatiche e selfshopping. La galleria è illuminata da grandi lucernari scavati nella copertura e comprende il bistrò disposto su due livelli, i negozi e i servizi alla clientela. Vi trovano spazio il petstore Buddy e il Caffè&Bistrò RediSapori insieme a Beautypharma, la parafarmacia di casa Migross, e LaPral, la storica insegna di pasticceria di Verona con un'offerta declinata per la colazione, il pranzo e per l’aperitivo.

Tra i servizi: disponibile il wi-fi guest libero e gratuito, e il servizio di stampa istantanea di fotografie e biglietti d’auguri, in collaborazione con Cewe.

I driver dell'insegna

“Questo nuovo modello vuole essere la rappresentazione di ciò che siamo e miriamo ad essere -afferma Marco Mion, responsabile commerciale Migross-. Questo concept è figlio anche del nuovo posizionamento aziendale, costruito sui quattro valori fondanti per Migross: qualità, dedizione, onestà e convenienza. Da esso discende anche il nuovo payoff: Bello buono, ogni giorno. La bellezza intesa come negozi e store ben organizzati e curati, facili da navigare e piacevoli da scoprire; la bontà intesa come filosofia della qualità, che porta ai clienti prodotti genuini, sani, buoni al giusto prezzo. Essere belli e buoni non vuol dire però tralasciare la convenienza, pilastro primo e dato assodato nella nostra offerta. Il listino è infatti ancora più competitivo”.