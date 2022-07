Mirta sbarca nell’offline con il suo primo pop-up store

Mirta potenzia la strategia omnichannel e debutta offline con il suo primo temporary store realizzato a Firenze grazie alla collaborazione con Ireri

Lo showroom digitale Mirta apre il suo primo temporary store, uno spazio shop in shop realizzato a Firenze, all’interno della boutique Ireri, brand fiorentino di borse e accessori di alta gamma e Made in Italy. Il corner si sviluppa su un'area di 120 mq in Via de Gondi, all’interno dello storico Palazzo Gondi e a due passi da Piazza della Signoria. L'offerta comprende i prodotti handcrafted di una selezione di brand presenti anche su Mirta che spaziano dall'abbigliamento alle borse e accessori fino alle calzature.

Questo debutto si affianca alla strategia digital di Mirta per permettere a brand, store owner, KOL e clienti di entrare in contatto tra loro attraverso un’esperienza di shopping omnichannel. Ad oggi Mirta conta oltre 400 brand provenienti da Italia, Spagna, Francia e Portogallo; oltre 10.000 item in diverse categorie, dall’abbigliamento alle calzature, dagli accessori alla gioielleria; oltre 5.000 curator internazionali (50% da Nord America, 35% da Asia e 15% da Europa) e oltre 60 dipendenti under 30.

“Siamo molto orgogliosi di aver avviato questa collaborazione con Ireri e di aver inaugurato il nostro primo temporary shop in una città dal respiro internazionale come Firenze. Per noi è il primo passo verso una strategia omnicanale, infatti siamo fermamente convinti che un’esperienza phygital permetta a brand, store owner e clienti di dialogare tra loro, condividere gli stessi valori e creare una community sempre più fidelizzata e consapevole” affermano i founder di Mirta, Ciro Di Lanno e Martina Capriotti.