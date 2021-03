Mobile computing aziendale: la vision innovativa di Zebra

Le operation nei punti di vendita e nei magazzini logistici, così come nell’hospitality e in molti altri settori, hanno guadagnato negli ultimi anni un efficientamento importante, grazie soprattutto ai device mobili. In particolare, il paradigma operativo si è sviluppato sempre più nella direzione di privilegiare portabilità, connettività, interattività, individualità. Ampliandone i vantaggi, Zebra Technologies, azienda impegnata nell'innovazione tecnologica, ha introdotto la serie EC5x, una nuova categoria di mobile computer di classe enterprise, progettati per essere uno strumento personale, assegnato, quindi, individualmente, e pensato per aiutare i dipendenti ad essere sempre connessi e informati migliorando la produttività del singolo, la collaborazione e la customer experience in diversi settori. Un set di key factor così riassumibili:

In linea con la tendenza alla miniaturizzazione, il design pensato per EC5x è compatto del tutto simile a quello di uno smartphone consumer, e dotato di sistema operativo Android 10, di uno scanner integrato opzionale e di un’avanzata suite software progettata specificamente per i lavoratori sia di grandi aziende, sia di Pmi, di diversi settori: retail, hospitality, field sales, spedizioni, pubblica amministrazione e assistenza sanitaria ausiliaria.

Inoltre, a differenza del rapido turnover degli smartphone consumer, il cui ciclo di vita è in media 18 mesi, la serie EC5x è progettata per restare in commercio per quattro anni, garantendo che lo stesso modello possa essere implementato anche in futuro dal momento che le aziende crescono e le esigenze a livello tecnologico si evolvono nel tempo. L'EC5x offre anche quattro anni di supporto post-vendita, garantendo supporto tecnico per un totale di otto anni dalla prima disponibilità in commercio. La serie EC5x integra anche LifeGuar for Android, la prima offerta nel settore per la sicurezza del ciclo di vita di mobile computer di classe enterprise, che fornisce aggiornamenti di sicurezza in un arco temporale di otto anni.

In definitiva, è utile riassumere quelli che sono i punti chiave di questa tecnologia, sempre più essenziale nel presente e nel futuro di business e PA:

Con la nuova serie EC5x, Zebra introduce una nuova categoria di mobile computer aziendali – destinati all’assegnazione individuale – caratterizzati da una forma compatta e da durata e funzionalità di classe business, che aiuteranno i lavoratori in movimento a essere più produttivi e collaborativi.

– destinati all’assegnazione individuale – caratterizzati da una forma compatta e da durata e funzionalità di classe business, che aiuteranno i lavoratori in movimento a essere più produttivi e collaborativi. Simile ad uno smartphone consumer, la serie EC5x – estremamente resistente – può essere ampiamente utilizzata nei settori retail, hospitality, field sales e assistenza sanitaria ausiliaria per uno svariato numero di applicazioni .

. La serie EC5x offre benefici complessivi di proprietà superiori rispetto agli smartphone consumer, con un ciclo di vita più lungo , protezione di sicurezza estesa, piani di servizi opzionali migliorati, suite software ampliata per gli operatori della prima linea e un ridotto TCO.

, protezione di estesa, piani di servizi opzionali migliorati, suite software ampliata per gli operatori della prima linea e un ridotto TCO. La serie EC5x posiziona Zebra quale leader in ambito Mobile Computing - con il più ampio portafoglio di dispositivi Android 10 – grazie alla capacità di fornire alle aziende un'eccellente stabilità della piattaforma, continuità del sistema operativo, protezione e sicurezza.

Migliorare, così, la business agility e la reattività delle organizzazioni alla mutevoli condizioni di business grazie a questa tecnologia appare un’occasione per guadagnare vantaggio competitivo e avere un assetto organizzativo del lavoro funzionale ed efficiente. "La nuova serie EC5x di Zebra espande ulteriormente il portafoglio più ampio del settore in ambito mobile computer di classe enterprise basati su Android, con il nostro primo dispositivo simile a uno smartphone assegnato individualmente, progettato per aiutare le aziende a migliorare significativamente la produttività e la collaborazione offrendo allo stesso tempo elevati benefici drivanti dalla proprietà", ha affermato Joe White, Senior Vice President e General Manager per Enterprise Mobile Computing, Zebra Technologies. “Grazie alla possibilità di utilizzo e con il supporto pluriennale, i costi e le complessità di gestione dei diversi modelli vengono abbattuti. Con un lungo ciclo di vita, strumenti di produttività innovativi e supporto di sicurezza per il sistema operativo Android, il costo totale di proprietà (Total Cost of Ownership) della serie EC5x è circa la metà di uno smartphone consumer, senza dover rinunciare alla semplicità d’uso e a un design innovativo, caratteristiche richieste al giorno d’oggi da chiunque".