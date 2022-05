Momentum: al City Life di Milano lo store su wellness e mobilità elettrica

E-mobility, well-being e sostenibilità sono i driver dell'insegna Momentum che debutta a Milano, nell'avveniristico shopping center meneghino acquisto, su una superficie di 160 mq. Lo store enfatizza tutti i dettagli per fornire al consumatore una shopping experience in grado di valorizzare le soluzioni di trasporto più agili, flessibili e green e gli attrezzi wellness più all’avanguardia, dedicati alla cura propria forma fisica e di sé. A questa insegna è legato il claim Move your mind.

Le caratteristiche dello store

Il punto di vendita proporrà infatti un assortimento che spazia dai monopattini alle e-bike, dalle moto elettriche di Super Soco agli attrezzi per il fitness come cyclette, tapis roulant, panche e manubri e tutto l'occorrente per creare una mini-palestra in casa. Lo store è stato realizzato con un design contemporaneo e luminoso, con una forte predominanza del colore bianco e verde lime, che evoca anche nel look i temi del

benessere e di una mobilità a misura d’uomo e attenta all’ambiente. Lo spazio è dotato di due maxi schermi ledwall ubicati sulla parete frontale all’ingresso e alle vetrine che trasmettono video ad alto impatto emozionale.

Il layout prevede la presenza di aree personalizzate in base alla categoria merceologica e al brand esposto, per facilitare al massimo il journey all’interno dello store. In store sono presenti due consulenti alla vendita per supportare i consumatori nel percorso di spesa. Il negozio è inoltre pensato come luogo di incontro e condivisione e per questo motivo sarà location per demo ed eventi dedicati nel corso dell'anno. Sul sito dedicato l'insegna fornisce informazioni sui prodotti e su nuovi modi di muoversi e di curare la propria forma fisica.