Mondadori Store rafforza la propria rete di librerie in franchising con un piano di nuove aperture che riguarderà principalmente le regioni italiane del centro-sud. Dieci punti di vendita aprono quest'estate, rafforzando in Campania, Puglia, Lazio, Sicilia e Marche la proposta di libri, consigli sulla lettura, attività ed eventi con personaggi del mondo letteratura, della musica e dello spettacolo che contraddistingue le librerie Mondadori Store.

"In questi mesi i nostri librai hanno continuato a garantire alle famiglie italiane la possibilità di accedere alla nostra offerta editoriale, confermando ancora una volta il ruolo di presidio socio-culturale delle librerie -commenta Carmine Perna, amministratore delegato di Mondadori Retail-. Oggi il nostro impegno a favore della diffusione del libro e della lettura diventa ancora più concreto grazie a nuovi imprenditori che hanno scelto di essere parte del network Mondadori Store in un momento particolarmente importante per tutto il sistema economico e sociale italiano".

Dalle grandi città ai centri più piccoli, la società di Gruppo Mondadori che gestisce il network di librerie presidia tutto il territorio nazionale, servendo ogni anno in libreria e su Mondadoristore.it oltre 20 milioni di clienti.

A Napoli apre in una nuova posizione il Mondadori Bookstore del Vomero: una libreria su 3 piani, situata nel centro storico della città. Questa riapertura si aggiunge all'inaugurazione della libreria di Cava De’ Tirreni (Salerno) all’interno del centro commerciale Cavese. A luglio aprono un Mondadori Bookstore a Santa Maria Capua Vetere (Ce) nel corso principale del centro città, e un Mondadori Point nel centro storico di Angri (Sa).

In Puglia aprono nuovi Mondadori Point nel centro di Gravina di Puglia (Bari) e di Alberobello (Bari), e il nuovo Mondadori Bookstore nel viale principale del centro storico di Francavilla Fontana (Brindisi).

Oltre a Campania e Puglia, nuove librerie Mondadori Bookstore in franchising stanno aprendo in Lazio e nelle Marche: a Roma, un Mondadori Bookstore in zona Boccea; in Sicilia, nuova libreria a Trapani, su due piani con caffetteria, nel centro città e fronte mare; e a Fermo, nelle Marche, un Mondadori Bookstore, nella zona pedonale del centro storico medievale della città.