M&S sensibilizza sul cancro al seno con Breast Cancer Now

Il retailer britannico M&S introduce i consigli per l’autodiagnosi nei propri camerini nell’ambito della campagna “Love your boobs. It starts with a bra fit”

Continua la collaborazione tra il retailer di abbigliamento inglese Marks&Spencer e la fondazione Breast Cancer Now, il più grande ente di beneficenza nel Regno Unito per la lotta contro il cancro al seno. La partnership vuole aumentare la consapevolezza dell'importanza dell’autodiagnosi della malattia, attraverso il riconoscimento dei segni e dei sintomi tipici del cancro al seno. Per questo, nei camerini di M&S sono state introdotte delle indicazioni scritte che possono aiutare, con semplici accorgimenti, a riconoscere il tumore in tempo. La segnaletica è stata apposta in oltre 1.500 camerini e, grazie al bacino di consumatori che visitano gli store M&S, avrà una visibilità molto alta. I cartelli all’interno dei camerini conterranno anche un Qr code che indirizza il consumatore al sito web della fondazione, per approfondire il tema.

L’iniziativa è stata progettata per aiutare la diagnosi precoce e incoraggiare più persone a toccarsi, guardarsi e controllarsi regolarmente il seno. Il cancro al seno è il cancro più comune nel Regno Unito: 3 tumori su 20 (considerando anche i tumori maschili) sono al seno. Ogni anno nel Regno Unito a circa 55.000 persone viene diagnosticato il cancro al seno, ma prima viene diagnosticata la malattia, maggiori sono le possibilità di successo del trattamento.

“Love your boobs. It starts with a bra fit”

L’iniziativa fa parte della campagna del retailer “Love your boobs. It starts with a bra fit” con la quale M&S ha promosso una linea di reggiseni adatti a ogni forma, taglia ed esigenza. La gamma offre una selezione di lingerie per ogni donna, a partire da alcuni dati. Nonostante il seno cambi forma e dimensione nel corso della vita, una ricerca di M&S ha rilevato che il 35% delle donne del campione preso in esame non ha mai indossato un reggiseno, il 38% di loro non è sicura o non sa se sta indossando la taglia di reggiseno corretta e tra coloro che hanno usano abitualmente il reggiseno, quasi il 30% non l'ha indossato negli ultimi cinque anni.

“Love your boobs. It starts with a bra fit” vuole normalizzare il tema e aiutare le donne a sentirsi più sicure a partire dalla lingerie corretta per le proprie forme. Per questo M&S ha introdotto BraFit, un servizio gratuito su appuntamento che permette di scegliere il reggiseno giusto grazie all’aiuto di un esperto.