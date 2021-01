Muji: il debutto italiano dell’offerta enogastronomica

Il punto di vendita Muji di Corso Buenos Aires 36 di Milano amplia l'offerta proponendo per la prima volta una proposta food che comprende le eccellenze italiane spaziando dal panettone della pasticceria carceraria Giotto alle conserve di Mongetto ma anche prodotti freschi come nel banco macelleria.

Il pianterreno dello store meneghino è stato, quindi, adeguato per accogliere il nuovo spazio dedicato alla gastronomia che va ad arricchire l'assortimento fino ad oggi specializzato in abbigliamento, complementi d’arredo e accessori da viaggio. Come sottolinea il Gambero Rosso, si tratta di una prima assoluta italiana già sperimentata in altri Paesi in cui l'insegna è presente. L'ipotesi è quindi che questa novità sia destinata ad ampliarsi in futuro.

Per inserire questo reparto, Muji ha selezionato oltre 50 produttori locali per proporre una scelta ampia di specialità enogastronomiche, con il supporto e la collaborazione di Remo Morlacchi, già copromotore del Sana di Bologna d fondatore della società Santè a Milano, specializzata nella vendita e distribuzione di prodotti bio in Italia e nel mondo.

Lo spazio sarà dedicato, non appena conclusa l'emergenza sanitaria, anche ad incontri specifici con i produttori.