Nasce Lenovo Virtual Showroom

La compagnia produttrice di hardware Lenovo ha lanciato Virtual Showroom, il primo showroom virtuale dedicato alla presentazione delle sue tecnologie smart, e dispobile sul sito web di Euronics.

Grazie a Lenovo Virtual Showroom, la clientela potrà navigare in un ambiente digitale all’interno del sito di Euronics, per scoprire i prodotti e interagire con i tech coach via chat, chiamata o videochiamata, ed essere guidati verso la scelta del prodotto più in linea con le proprie esigenze, piuttosto che avere informazioni sulle diverse soluzioni Lenovo.

Nello spazio digital creato da Lenovo sul sito Euronics il cliente può muoversi all’interno dello store virtuale Lenovo a 360 gradi. Ogni dispositivo prodotto dall'azienda ha un’area dedicata: dai pc ai tablet, dai dispositivi da gaming ai monitor, fino agli smartphone e gli accessori. È inoltre possibile approfondire la conoscenza dei prodotti, di servizi quali il programma Affidabilità Garantita di Lenovo o Lenovo Vantage e, una volta scelta la configurazione, procedere con l’acquisto del prodotto grazie al supporto dedicato degli addetti vendita collegati in remoto.

"Vogliamo entrare direttamente in contatto con i consumatori - spiega Natasha Perfetti, country marketing manager di Lenovo per l’Italia -. E vogliamo farlo offrendo loro un’integrazione all’esperienza che vivono in negozio, fornendo un ecosistema di contenuti e punti di contatto, compresa la possibilità di ricevere consigli sulla migliore tecnologia anche da casa”.

Aggiunge Daniela Ghidoli, marketing director di Euronics: “L’obiettivo per noi è arricchire per i clienti tutta l’experience in ogni canale. In questa direzione, lo showroom virtuale e interattivo di Lenovo ci permette di offrire maggiore coinvolgimento e informazioni personalizzate in un ambiente immersivo, direttamente sul nostro sito...La crescita del canale online dovrà essere sempre di più affiancata da una maggiore cura sulla qualità e sulla completezza del journey offerto. Un percorso fondamentale non solo per accompagnare il cliente nelle sue scelte, ma soprattutto per far vivere una relazione reale con il brand, e con l'insegna che lo supporta.”

La realizzazione e l’implementazione del virtual showroom è stata curata da Bluemotion, società di comunicazione visiva che realizza ambientazioni fotorealistiche, animazioni 3D ed esperienze interattive immersive.