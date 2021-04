Nebular, la rivoluzione delle etichette elettroniche

Nebular è l’innovativa etichetta elettronica che concentra eleganza, funzionalità e performance in uno spazio ridotto, perfetta per tutte le esigenze di allestimento.

È il dispositivo con le caratteristiche tecnologiche più avanzate sul mercato.

La più sottile. Con soli 7 mm di spessore , nebular è il 40% più sottile di una normale etichetta elettronica. Questo significa che può essere utilizzata in tutti gli ambiti di esposizione, dalle corsie dei supermercati ai ripiani stretti di una farmacia, fino agli scaffali di un magazzino logistico.

Con soli , nebular è di una normale etichetta elettronica. Questo significa che può essere utilizzata in tutti gli ambiti di esposizione, dalle corsie dei supermercati ai ripiani stretti di una farmacia, fino agli scaffali di un magazzino logistico. La più resistente. Avendo il più alto grado di protezione IP sul mercato, nebular può essere utilizzata anche in contesti ad alto rischio, perché dotata di schermo antigraffio, anticollisione e resistente all’acqua e alla polvere . Perfetta per banchi di esposizione di carne e pesce, reparti ortofrutta, scaffali bassi o sporgenti, ferramenta e corsie di locali deposito.

Avendo il più alto grado di protezione IP sul mercato, nebular può essere utilizzata anche in contesti ad alto rischio, perché dotata di . Perfetta per banchi di esposizione di carne e pesce, reparti ortofrutta, scaffali bassi o sporgenti, ferramenta e corsie di locali deposito. La più potente e veloce. L’infrastruttura di comunicazione alla base di nebular garantisce uno scambio di dati ultra veloce: in un’ora è possibile aggiornare fino a 60.000 dispositivi . Un punto vendita di 12.000 referenze può completare l’aggiornamento di tutti i prezzi in circa 10 minuti, ottimizzando le risorse per attività ad alto valore aggiunto. Le offerte possono quindi essere gestite real time in pochi secondi senza alcun limite.

L’infrastruttura di comunicazione alla base di nebular garantisce uno scambio di dati ultra veloce: in un’ora è possibile . Un punto vendita di 12.000 referenze può completare l’aggiornamento di tutti i prezzi in circa 10 minuti, ottimizzando le risorse per attività ad alto valore aggiunto. Le offerte possono quindi essere gestite real time in pochi secondi senza alcun limite. La più longeva. La tecnologia innovativa di nebular consente di ottenere altissime prestazioni senza sacrificare la durata della batteria, che può arrivare fino a 15 anni.

nebular è progettata per dare al cliente la possibilità di ritrovare nel punto vendita di fiducia gli stessi vantaggi dell’esperienza online (prezzi precisi, confronti, contenuti interattivi) e al retailer un maggior controllo sugli aspetti organizzativi, operativi e produttivi.

Approfondisci l’innovazione di nebular sul sito: https://bit.ly/3sSz7jK

Accompagniamo le aziende nell’Evoluzione Digitale

Da oltre 20 anni Nicolis Project rivoluziona il punto vendita con soluzioni per la comunicazione digitale interattiva e la gestione centralizzata dell’informazione. L’esperienza maturata collaborando con i grandi retailer della GDO italiana ci ha permesso di trasformare l’etichetta elettronica da semplice display digitale per il prezzo in un dispositivo dinamico e interattivo, pronto per “l’Internet of Things”.