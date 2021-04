Negozio di vicinato: arredi Epta per gli specialisti del cibo

La formula del negozio di vicinato ha trovato nuova energia durante la fase pandemica perché è riuscito a rispondere nella maniera più efficace ai bisogni delle persone. A sua volta, lo store di quartiere è cresciuto, ha sviluppato nuovi servizi e organizzato l'offerta, pur nel poco spazio a disposizione, per incontrare nuove necessità mai manifestate prima. A cominciare dall'organizzazione delle consegne a domicilio, o a una revisione del layout per accogliere assortimenti più focalizzati in base alle location.

Negozio di vicinato: arredi Epta per layout personalizzati

Ambienti che richiedono grande specializzazione, e personalizzazione, per trasmettere la qualità del prodotto e la professionalità del retailer: arredare macellerie, gastronomie, pescherie, pasticcerie, oppure i corner specializzati in negozi più ampi. Per questo tipo di spazi Epta propone, con il marchio Eurocryor, una gamma pensata ad hoc, si chiama Stili e nasce dal restyling delle vetrine a spigolo serve-over Panorama, Bistrot, Visualis e PrimoPiano e dei modelli a libero servizio Gemini e Gemini Kristal.

Misure adatte per ogni progetto: anche negli spazi meno standard, è possibile allestire una buona proposta commerciale se i mobili si possono definire al millimetro. Oltre l'aspetto tecnico, quello estetico, con una scelta di texture infinita che spazia da pietra e acciaio Inox ai laminati, al Corian e al Dekton.

L'immagine del negozio riflette l'aspettativa dei clienti, quindi per esempio il marmo può trasmettere la sensazione di un negozio curato, efficiente ed elegante. Texture e allestimenti andranno quindi coniugati in base alla location e al messaggio che si vuole trasmettere.

Tecnologia per una conservazione ottimale

La gamma Stile integra le principali tecnologie Epta per la conservazione degli alimenti. Tra queste, Dynamic System per la carne permette di mantenere l'umidità sopra il 90% senza impiegare umidificatori e senza dover spostare i tagli nelle celle durante la notte, per una maggior efficienza operativa. Per ambienti con variazioni di temperatura frequenti, Adaptive System regola i parametri del banco in modo continuo, a garanzia delle migliori prestazioni e costanza di conservazione del prodotto, con un conseguente risparmio energetico.

Visibilità ed ergonomicità

Non sempre la visibilità del prodotto garantisce anche praticità e comodità per l'operatore. Per questo Epta ha studiato Visualis che coniuga la visibilità con un agevole caricamento e servizio al cliente: banchina ergonomica inclinata e senza sporgenze, per favorire un approccio ottimale alla vasca; piano di lavoro scorrevole e accessori dedicati per un uso razionale degli spazi.

La stessa logica viene perseguita per i modelli classici come Panorama, Bistrot e PrimoPiano, caratterizzati da minimalismo e versatilità. L'architettura è modulare, per combinare scelte espositive diverse: semiverticale, torre, tavola calda, e così valorizzare i prodotti.

Libero servizio con massima visibilità

I semiverticali per il libero servizio per i negozi di vicinato Gemini puntano su una struttura, quindi spalla, ripiani e schienale, che "sparisce" a vantaggio della visibilità del prodotto, soprattutto nella versione Kristal. La parte superiore del mobile può accogliere alimenti secchi, quella inferiore i freschi, a vantaggio del cross merchandising.

“Il successo di un negozio si fonda su diversi fattori, tra cui la capacità di recuperare i sapori e la memoria del passato, contestualizzandoli in chiave moderna” dichiara William Pagani, group marketing director di Epta.

Negozio di vicinato: arredi Epta

Negozio di vicinato: arredi Epta

Negozio di vicinato: arredi Epta