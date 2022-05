Nei negozi Ovs arriva il corner ClioMakeUp Experience Store

Il progetto parte con i primi 3 corner beauty, su altrettanti punti di vendita del retailer: sono spazi di circa 30 mq, seguiti da una beauty expert

Ovs stringe una nuova partnership con il brand del beauty ClioMakeUp, con l'obiettivo di portare nei propri negozi il corner ClioMakeUp Experience Store. Il primo corner sarà all'interno del flagship Ovs di Napoli, per poi arrivare anche sui negozi Ovs di Parma e Messina, con la finalità, se il progetto darà i risultati attesi, di inserire ulteriori corner su altri punti di vendita della rete Ovs."La partnership con ClioMakeUp -spiega Stefano Beraldo, amministratore delegato di Ovs- si inserisce nell’ambito della nuova evoluzione strategica di Ovs, piattaforma multimarca che affianca alla centralità degli house-brand una selezione di marchi con cui ci siano aspetti sinergici e complementari, per dare alla clientela ancora più ragioni di visita al nostro punto di vendita fisico o digitale".

"Siamo partiti dal nuovo format del flagship store Ovs, inaugurato in una grande città come Napoli, per lanciare questo progetto –aggiunge Massimo Pin, general merchandising manager di Ovs- e proseguiremo appunto a Parma e Messina, due città di medie dimensioni, a significare la prossimità del nostro marchio, vicino alle persone sul territorio".

I primi ClioMakeUp Experience Store, di circa 30 mq, sono dedicati ai prodotti dell’iconica collezione firmata da Clio Zammatteo. Per il concept, Clio si è ispirata alle forme presenti in natura, con linee morbide e imperfette, mentre la disposizione degli arredi e la loro conformazione sono state concepite per accogliere e invitare i consumatori a giocare e sperimentare tra i prodotti. In un'ottica di valorizzazione dell'esperienza cliente, ogni corner sarà gestito da una beauty expert, sempre presente, per fornire assistenza e consiglio ai clienti: "L’obiettivo della collaborazione -segnala in proposito Elena Dominique Midolo, ceo di ClioMakeUp- è quello di offrire una shopping experience a 360°, improntata sulla qualità di prodotto, sulla multisensorialità dell’esperienza, al servizio della cura del sé di tutte le consumatrici e consumatori, dal beauty al total lifestyle".