NEOGAL: “ALTOPROTEICO” o “RICETTA STORICA” a voi la scelta

Lo Yogurt greco “Altoproteico” di Neogal sta conquistando gli italiani grazie alla sua perfetta combinazione di gusto, salute e convenienza! Con 15g di proteine naturali per confezione e 0% di grassi, è la scelta ideale per chi cerca un alleato nutriente senza rinunciare al piacere

In 12 mesi lo Yogurt greco “Altoproteico” ha conquistato moltissimi consumatori italiani. Il top di gamma di Neogal trasmette valori chiari e semplici.

Con le sue proteine naturali si integra perfettamente in una dieta equilibrata. Soddisfa le aspettative di sportivi, agonisti e amatoriali, anziani e bambini. Digeribile e con 0% grassi, si può consumare con facilità in ogni momento della giornata in qualunque luogo.

È buono, conquista ogni consumatore per la sua delicatezza e per il suo equilibrio nei gusti frutta. È persistente, dopo averlo mangiato ti accompagna con un gusto avvolgente per molto tempo. È conveniente, il suo prezzo induce tutti i giorni all’acquisto.

Questi valori il consumatore gli ha percepiti immediatamente e le vendite nel 2024 sono cresciute in poco tempo dimostrando di essere un prodotto di tendenza. Il trade che lo ha scelto è rimasto stupito e soddisfatto per le rotazioni di questa nuova gamma di Yogurt greco.

Nel 2025 proseguirà il percorso di Neogal verso i consumatori. Ancora interventi importanti per soddisfare le aspettative di tutti i consumatori di Yogurt greco e Feta DOP. La gamma “Altoproteico” si migliora e si amplia nella proposta perché il proteico non è più una tendenza ma un modo di alimentarsi, le proteine naturali sono ricercate da ogni attento consumatore che ne hanno bisogno quotidianamente.

Lo Yogurt greco “Altoproteico” alla frutta con 0% di grassi avrà, nel 2025, 15 grammi di proteine naturali a confezione come era nel 2024 con lo Yogurt greco bianco 0% di grassi. La gamma “Altoproteico” di Yogurt greco senza lattosio, dopo il successo avuto nel 2024 delle confezioni da grammi 500 e 1000, si amplia con tre nuovi gusti frutta, limone, mango e kiwi, lampone e melograno e goji.

La gamma “Altoproteico” presenterà tre dessert yogurt con 15 grammi di proteine a confezione ai gusti cacao, caramello e banana.

La gamma “Altoproteico” va oltre lo yogurt e si presenta con la Feta DOP, 33 grammi di proteine a confezione per la porzione da 200 grammi e con 24 grammi di proteine a confezione per la porzione da 150 grammi.

Nel 2025 “Altoproteico”, con lo Yogurt greco e la Feta DOP, sarà una gamma ampia e soddisferà con le sue proteine naturali le aspettative di ogni consumatore che ricerca il proteico.

Nel 2025, tutta la gamma di Yogurt “Altoproteico” sarà prodotta con latte proveniente da allevamenti certificati “Animal Welfare” nel rispetto degli animali e della natura.

Neogal, ad oggi, è nota anche per la sua “gamma storica”, lo Yogurt greco classico, prodotto con la sua ricetta storica. Uno Yogurt greco colato, prodotto con latte dei suoi allevamenti greci dopo sei ore dalla mungitura, budinoso e di indiscussa bontà. Gradito e ricercato dai consumatori che ricercano il sapore dello Yogurt greco di una volta. Con le nuove confezioni la gamma storica nel 2025 sarà ancora più bella, trasferiranno i tanti plus del prodotto in modo chiaro e facilmente interpretabili.

Nel 2025 Neogal metterà in difficoltà tutti i consumatori di Yogurt greco e Feta DOP, a voi la scelta, “Altoproteico” o “ricetta storica”? Buono, proteico, conveniente saranno comunque e sempre il suo DNA e sanno sempre evidenti in ogni suo prodotto.

Anche il 2025 per Neogal sarà un altro anno di duro lavoro per realizzare e soddisfare ancora più consumatori italiani. Tutta la squadra di Neogal è già concentrata alle nuove sfide e a nuovi successi.