NEW ENTRY 2021: Candida il tuo prodotto!

Cos’è

New Entry 2021 è la sessione di Brands Award dedicata ai prodotti lanciati nei punti di vendita della Distribuzione Organizzata dal 1° gennaio al 15 maggio 2021, prodotti quindi non in gara per il Brands Award.

Il Contest New Entry, giunto alla sua tredicesima edizione, vuole dare visibilità alle novità di prodotto presenti sul mercato della GDO.

Come partecipare

Le aziende della GDO avranno la possibilità di candidare le loro novità di prodotto tramite un form presente sul sito di Gdoweek, oppure segnalandolo alla redazione entro il 15 maggio 2021.

Votazione online

Tutti i prodotti saranno messi al voto dal 27 maggio al 5 giugno attraverso un sondaggio web aperto ai manager della distribuzione, dell’industria e delle agenzie, che esprimeranno una o più preferenze sui prodotti candidati.

Evento conclusivo

I più votati di ciascuna categoria e il più votato in assoluto riceveranno una targa (per un valore complessivo inferiore ai 25,82 euro iva inclusa) durante la serata di premiazione per la 22^ edizione di Brands Award che si terrà a Milano l' 8 luglio 2021.

Privacy

Partecipando al Contest New Entry si accetta la condivisione dei dati per la finalità del contest e la pubblicazione di questi ultimi sui media di Gdoweek per tutto il periodo dell’iniziativa.