Cibo etnico che passione

Le possibilità di acquisto e di scoperta di nuovi sapori date dalla globalizzazione e dal funzionamento del mercato attuale ha acceso la curiosità dei clienti rispetto ai cibi etnici ed esotici

La commistione di differenti culture e tradizioni che animano il panorama Italiano permette di entrare in contatto con numerose cucine e sapori. Questo aspetto, in continua crescita, si riflette anche sulle offerte commerciali sviluppate appositamente con l’obiettivo di diffondere il gusto estero sulle tavole degli italiani.

La richiesta di prodotti etnici è in costante aumento, non solo nel fuori casa per quanto riguarda i ristoranti, ma anche nelle nostre cucine. Si stima che tra il 2022-2027 il mercato globale degli alimenti etnici crescerà con un tasso medio annuo del 12%.

I Cibi Etnici sono in crescita del +5,1% a valore e il trend è guidato dai prodotti conservati a temperatura ambiente che realizzano circa il 60%. Cresce particolarmente la Cucina Messicana sia nel canale Supermercati che nel Discount (rispettivamente +20,6% e +31,1%) come cresce anche la Cucina Orientale (+32,7%)

Cucina Orientale : particolarmente dinamici i Cibi Cinesi (+27,8% a valore) e il Riso Basmati (+24% a valore); per entrambi i segmenti in sviluppo la distribuzione nel Discount dove l’assortimento è basato sulla PL

: particolarmente dinamici i Cibi Cinesi (+27,8% a valore) e il Riso Basmati (+24% a valore); per entrambi i segmenti in sviluppo la distribuzione nel Discount dove l’assortimento è basato sulla PL Cibi Messicani : crescita guidata dai Cibi Messicani (+24,2% a valore) e dalle Chips (+23,4%) che guadagnano distribuzione nel Discount (+8 pti)

: crescita guidata dai Cibi Messicani (+24,2% a valore) e dalle Chips (+23,4%) che guadagnano distribuzione nel Discount (+8 pti) Altra Cucina: incremento guidato dal Couscous a dagli Altri Cibi (rispettivamente +18,8% e +25,9% a valore) anche questi ultimi in sviluppo nel Discount (+6pti).

(Fonte: Dati Nielsen Aprile 2023)

Secondo una ricerca, infatti, il 75% dei consumatori italiani dichiara di acquistare prodotti alimentati etnici per prepararli direttamente in casa. Di questi, il 50% fa acquisti nei supermercati della grande distribuzione, mentre 17% fa acquisti nei piccoli negozi speciali

Vis Company si prepara a consolidare la propria posizione nel settore dei prodotti surgelati con l'entusiasmante lancio di nuove referenze, un segno tangibile del suo impegno costante nel cogliere e adattarsi alle mutevoli dinamiche del mercato. Questa iniziativa strategica mira non solo a mantenere la competitività del Gruppo, ma anche a anticipare le esigenze dei consumatori moderni, offrendo soluzioni innovative e di alta qualità.

Le nuove referenze, frutto di un attento studio di mercato e di un impegno nella ricerca e sviluppo, rappresentano una risposta concreta ai trend emergenti nel settore alimentare. Il Gruppo Vis si propone di soddisfare le crescenti richieste di prodotti convenienti, salutari e gustosi, posizionandosi come pioniere nell'offerta di soluzioni alimentari in linea con uno stile di vita attivo e contemporaneo.

L'attenzione al dettaglio nel processo di produzione, la selezione accurata degli ingredienti e l'adozione di pratiche sostenibili testimoniano l'impegno dell’azienda nella creazione di prodotti che non solo delizieranno i consumatori, ma rispetteranno anche l'ambiente.

