Next Level: il burger 100% vegetale di Lidl

L'offerta di Lidl si amplia con un prodotto sostenibile a zero emissioni. Si tratta di un burger vegano, con certificazione V-label, 100% vegetale con il gusto della carne, disponibile in oltre 650 punti di vendita della rete italiana, esposto nel banco frigo accanto alla carne perché proposto come alternativa. L'articolo si trova in una confezione composta da due medaglioni per un peso totale di 227g al prezzo di 3,49 euro.

Il Next Level Burger è fatto con funghi champignon, proteine di piselli, proteine di frumento e soia. Con questo prodotto Lidl vuole offrire un'alternativa a chi desidera variare la propria alimentazione, senza rinunciare al gusto e al corretto apporto proteico.