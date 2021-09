NFON, una soluzione full-cloud per migliorare il servizio clienti a solo 1€ al mese

Gestire con efficienza e velocità le interazioni con i propri clienti è una delle principali sfide per le aziende di ogni settore, e un aspetto fondamentale per restare competitivi e mantenere alta la soddisfazione dei propri clienti.

Le esigenze dei consumatori sono in costante mutamento, e un servizio di assistenza lento, irraggiungibile e incapace di modulare i canali di comunicazione compromette rapidamente la reputazione di un’azienda.

Secondo uno studio Microsoft, la disponibilità in tempo reale è l’aspetto fondamentale per garantire un servizio clienti di qualità, mentre il 39% dei consumatori preferisce la telefonia rispetto a tutti gli altri canali di assistenza clienti.

Anche se questi dati sottolineano quanto sia importante fornire una copertura completa degli agenti in tempo reale, il raggiungimento di questo obiettivo non è sempre facile e può costare più del previsto - soprattutto se non è ben pianificato.

Sul mercato, infatti, è possibile trovare diverse soluzioni per migliorare la gestione del proprio servizio clienti, ma la maggior parte delle PMI non ha il budget e/o il tempo per implementare e gestire servizi così complessi e dispendiosi.

La soluzione di NFON

È proprio per rispondere a queste esigenze che NFON, unico vero provider di servizi cloud PBX in Europa, ha ideato una soluzione full-cloud per aiutare le aziende a migliorare le prestazioni del proprio servizio clienti e aumentarne l’efficienza, riducendo i costi: NMQs (Nmonitoring Queues).

Con un’installazione velocissima e un’interfaccia semplice e intuitiva, NMQs offre una panoramica delle chiamate in corso, delle code e delle campagne outbound in tempo reale, grazie a una semplice e potente interfaccia web. Inoltre, permette al proprio team e ai propri agenti di lavorare ovunque essi siano, anche da casa, portando a un notevole risparmio in termini di costi e risorse.

La soluzione di NFON fornisce informazioni dettagliate attraverso 180 indicatori integrati che aiutano a monitorare l'andamento del servizio clienti: dalle chiamate perse ai tentativi di connessione, fino ai risultati ottenuti. Un servizio di telefonia cloud, completamente scalabile, per aumentare e diminuire il numero di agenti al variare delle esigenze aziendali, anche su base stagionale.

Inoltre, dal 1° Settembre al 30 Novembre 2021, per i nuovi clienti NFON, sarà possibile attivare NMQs a solo 1€ al mese. Un’occasione da non perdere per rivoluzionare definitivamente le proprie comunicazioni e per offrire un’assistenza all’altezza delle aspettative dei propri clienti.

Per maggiori informazioni

https://content.nfon.com/it/promo-nmqs?utm_source=gdoweek&utm_medium=display&utm_campaign=Cloudya&utm_target=GDO%20Week%20Articolo&utm_content=advertorial