Il concept Nike Live è appena arrivato in Italia, nel centro commerciale Il Centro ad Arese (Mi) con il nuovo negozio Nike by Arese aperto con Percassi, partner licenziatario di Nike per il Sud Europa. Offre uno spazio digitalizzato e progettato per fornire la migliore esperienza fisica di acquisto ai membri di Nike. Lo store è di proprietà e gestione di Gruppo Percassi.

Vediamo alcuni dati tecnici: la "gross area" è di 389 mq, quella netta di 363 mq. L'assortimento è composto da 1.690 SKU. Il negozio ha 15 addetti che lavorano in 2 principali aree merceologiche (Uomo e Donna). La posizione dello store è al piano terra, in corrispondenza dell'ingresso 3.

Nike by Arese propone "una gamma di prodotti che riflettono lo spirito di competizione, stile e gioco dando accesso allo sport a tutti gli atleti". Il nuovo negozio propone anche servizi digitali e personalizzati premium: tutto, dall'assortimento di prodotti, alle offerte e agli elementi di design, è fatto su misura per le persone che vivono, lavorano, fanno sport a Milano e dintorni.

Il negozio è progettato per sviluppare un'esperienza di acquisto personalizzata e per consentire ai consumatori di fare acquisti con i loro tempi e sentirsi come a casa. È uno spazio dove invitare i membri locali di Nike: dal nuovo assortimento di arrivi esclusivi all'area di benvenuto all'ingresso con un’arena dedicata alla community, dove i consumatori possono incontrare tutti gli Store Athlete. Gli Store Athlete di Nike sono preparati per rispondere al meglio alle esigenze del consumatore. Il negozio è anche arricchito di loro note personali e consigli utili sugli ultimi prodotti.

I servizi Nike by Arese sono ottimizzati digitalmente e resi ancora migliori attraverso la Nike Membership che offre accesso prioritario a prodotti ed esperienze esclusive riservate agli iscritti. Entrando nello store, i membri Nike vedranno apparire sulla loro Nike App una selezione di funzionalità di Nike App at Retail, come Scan to Learn e Member Rewards, che accrescono la convenienza e la scelta.