Nova Coop lancia il centro servizi Novapoint

Nova Coop accentra l'erogazione dei servizi ai soci nei Novapoint all'interno dei negozi, per standardizzare l'offertamì, estenderla e dare chiarezza

La gestione dei servizi erogati verso la clientela presso i 61 punti di vendita piemontesi e i 3 lombardi di Nova Coop (Coop Italia) evolve con la nascita dei Novapoint - Centro Servizi Coop, punti di accoglienza instore dedicati espressamente a spiegare ed erogare le prestazioni pensate dalla cooperativa per i propri clienti e soci.

Cosa si trova ai Novapoint di Nova Coop

La prima cosa che il socio Coop trova nei Novapoint è l'offerta completa dei servizi della cooperativa, spiegata in modo standardizzato, cioè identico per tutti i punti di vendita, da personale formato espressamente per questa funzione. Se prima i servizi, che comunque si potevano già trovare in store, venivano raccontati ed erogati in spazi diversi e da figure diverse, adesso c'è un riferimento unico per tutti, chiaro dall'inizio e che segue il socio (circa 600.000 persone) lungo tutto il percorso legato al singolo servizio. Vantaggi dunque accessibili a tutti, e spiegati dagli "specialisti dei servizi finanziari e utilities" di Nova Coop.

Gli specialisti sono 19, con un coordinatore e una rete di altre 140 professionalità della cooperativa formate a supporto, per il presidio dei nuovi centri servizi.

L'accesso ai servizi è, come per il food, omnicanale: per questo sono stati rifatti di conseguenza il sito www.novacoop.it per informazioni e accesso all'oferta commerciale, e www.novaaeg.it specifico per le utenze luce e gas. Un esempio dell'omnicanalità è la possibilità dal 2022 di associarsi a Nova Coop per via telematica, non solo instore: in 10 mesi di sperimentazione oltre il 6% dei nuovi iscritti ha scelto questa possibilità, sono persone con un'età media di 42,6 anni, più bassa rispetto a chi sceglie di aderire instore, e con maggior propensione ad acquistare dall'eCommerce della Cooperativa, come canale preferenziale o affiancato a quello fisico.

I servizi proposti dalla cooperativa

Contratti telefonici di CoopVoce, utenze gas e luce con Enercasa Coop di Nova Aeg, assicurazioni con Unipol Sai (mobilità, casa, risparmio, protezione e lavoro), gestione dei risparmi con il prestito sociale, sono i servizi proposti dalla cooperativa, costruiti pensando ai bisogni delle famiglie e con vantaggi dedicati ai soci, che motivano a scegliere le soluzioni Coop invece di quelle disponibili nel mercato classico.

Il Novapoint è anche il punto di accoglienza classico per i clienti alimentari, nel quale il socio trova informazioni e accede ai servizi alla vendita.

Il commento di Ernesto Delle Rive, presidente di Nova Coop: "Vogliamo ribadire il nostro sostegno alle famiglie che stanno affrontando una difficile congiuntura per l’aumento generalizzato dei costi di beni e servizi. Dall’inizio della crisi energetica, come realtà della grande distribuzione, ci siamo fatti carico di assorbire gran parte dell’aumento dell’inflazione sui beni di largo consumo per difendere il potere di acquisto dei nostri clienti. Sebbene, questo avvio di 2023 abbia portato a una flessione tendenziale degli aumenti sui beni energetici, il peso dell’inflazione rimane forte in altri settori. Ecco allora che la nascita dei Novapoint, un’operazione che avevamo progettato nell’ottica di uscire dal nostro perimetro tradizionale di retailer per soddisfare maggiormente i nuovi bisogni dei nostri soci e clienti, diventa allora un ulteriore strumento di tutela anticrisi. Attraverso i nuovi centri servizi siamo la prima insegna della distribuzione organizzata a proporre un sistema completo di servizi finanziari e utilità ai cittadini, che qualifichiamo trasmettendo anche in questo caso la nostra identità distintiva: quella di un fornitore amichevole per il consumatore, affidabile, sempre facilmente raggiungibile tramite i negozi della cooperativa, che offre contratti trasparenti e una reputazione solida, da sempre sinonimo di qualità e convenienza".