Nova Coop si attiva per la ricerca contro il cancro

#Esg. Si rinnova la collaborazione di Nova Coop con Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Ets a sostegno della ricerca e della prevenzione

Scegli il prodotto Coop e Insieme sosteniamo la ricerca contro il cancro è l'iniziativa attiva dal primo al 31 dicembre, portata avanti da Nova Coop e Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Ets. L'obiettivo è sostenere i medici dell’Istituto di Candiolo – Irccs fornendo loro nuove dotazioni tecnologiche al servizio dei pazienti del polo oncologico.

L'attività giunge quest'anno alla sua sesta edizione e coinvolgerà, come di consueto, i clienti che acquistando qualsiasi prodotto alimentare confezionato a marchio Coop in uno dei 68 negozi della rete commerciale o sullo store online potranno sostenere la causa a cui andrà l’1 per cento del valore di vendita.

Gli obiettivi del progetto

In più, questa edizione mira anche a rinnovare e implementare le centrali di monitoraggio clinico avanzate per il supporto intensivo ai pazienti nei reparti a più alta criticità dell’ospedale. In particolare, si vuole dotare di una nuova centrale di monitoraggio avanzata la Rianimazione, equipaggiata anche con moduli di trasporto che consentano il monitoraggio continuo dei pazienti durante il loro trasferimento nelle situazioni di emergenza, la Medicina Interna, per il controllo in tempo reale e continuo dei parametri vitali dei pazienti e l’intervento tempestivo in caso di variazioni repentine, e crearne una per il Centro Trapianti, un contesto clinico nel quale il controllo costante dei pazienti è cruciale per il successo del trattamento.

I risultati della collaborazione

Nel corso delle passate edizioni, il progetto ha permesso di raccogliere complessivamente circa 665 mila euro che sono state destinate ogni anno a un obiettivo mirato in favore della ricerca scientifica, della diagnosi precoce o della cura di alcune patologie.

Le dichiarazioni

"Si tratta di uno dei programmi più longevi tra le attività che la nostra Cooperativa mette in atto per promuovere l’adozione di corretti stili di vita e certamente uno dei più importanti anche in termini dell’impatto sociale che è potenzialmente in grado di generare in favore della comunità" afferma Ernesto Dalle Rive, presidente di Nova Coop.

"L’obiettivo di questa edizione è davvero strategico: potenziando l’infrastruttura delle

centrali di monitoraggio nei reparti critici dell’ospedale faremo un ulteriore passo in avanti per migliorare gli esiti e le prestazioni cliniche e per portare ancora più innovazione al servizio del paziente" aggiunge Gianmarco Sala, direttore generale della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.

"La prevenzione oncologica costituisce un postulato fondamentale nella lotta al cancro e, nell’ambito della partnership in corso dal 2019 con Nova Coop, abbiamo lavorato per raggiungere risultati in tutte le sue fasi: dalla primaria, per promuovere l'adozione di stili di vita sani, alla secondaria, per rafforzare la diagnosi precoce, fino alla terziaria, per contrastare l’insorgenza di recidive in pazienti già in cura" sottolinea Piero Fenu, direttore sanitario dell’Istituto di Candiolo – Irccs.

"Si tratta di una testimonianza tangibile di come informazione e prevenzione assumano un ruolo strategico nella lotta alle neoplasie oltre che del valore che questa partnership è in grado di generare per i nostri soci e per l’intera comunità piemontese" conclude Carlo Ghisoni, direttore Politiche Sociali di Nova Coop.

Le prossime attività

Sta per concludersi anche la campagna di prevenzione dei tumori alla mammella con tremila visite gratuite riservate ai soci Nova Coop, condotta nel corso del 2024, frutto della stessa collaborazione. In programma giornate di screening, in parte svolte presso gli ambulatori dell’Istituto di Candiolo e in parte ancora in corso in alcuni punti di vendita Nova Coop sul territorio e che proseguiranno fino a gennaio.

In calendario, rimangono gli appuntamenti, prenotabili al Filo Diretto 800.23.8380: