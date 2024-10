Nova Coop valorizza le eccellenze alimentari piemontesi

Torna, per la sua quinta edizione, l'iniziativa di Nova Coop dal titolo Prodotti in Piemonte. Il buono del nostro territorio, dal 2 al 23 ottobre

Per promuovere il consumo di qualità e l’economia locale, Nova Coop propone l'iniziativa Prodotti in Piemonte. Il buono del nostro territorio, in programma dal 3 al 23 ottobre, quest'anno alla sua quinta edizione. L'obiettivo è di enfatizzare le produzioni di eccellenza delle aziende alimentari piemontesi con le quali la cooperativa collabora.

"Si tratta di tutte quelle realtà piemontesi che lavorano con passione e rispetto per le persone e per il loro territorio, realizzando prodotti di eccellenza e dimostrando di condividere nel modo più autentico i principi cardine della cooperazione di consumatori: controllo delle filiere e dei processi produttivi, attenzione all’impatto ambientale e sociale, tracciabilità assoluta, sicurezza dei prodotti e dei lavoratori" dichiara Ernesto Dalle Rive, presidente Nova Coop.

La nuova edizione del progetto

Il progetto prevede quest’anno l'adesione di 90 imprese per un totale di un migliaio di referenze, che per l’intero periodo della campagna saranno offerte in promozione con uno sconto del 20% in tutti i punti di vendita Nova Coop. I prodotti interessati saranno facilmente riconoscibili grazie a etichette ed elementi segnaletici.

La promozione

Per promuovere l'iniziativa è stato realizzato un catalogo di quaranta pagine, interamente dedicato alle storie d’impresa dei produttori selezionati, in distribuzione in un milione di copie presso tutti gli store e organizzato per capitoli tematici: salumi, formaggi e latticini; carni; pasta; forno; dispensa; acqua, bibite e birre; vino; ortofrutta.

Sono, inoltre, previste visite gratuite su prenotazione, aperte a tutti, presso le sedi e i musei aziendali di otto produttori piemontesi, per vedere come nascono i prodotti, secondo un calendario che si snoderà dal 5 al 9 novembre su prenotazione.

Il valore dei produttori

I fornitori piemontesi del Consorzio Nord Ovest (la realtà consortile che sovrintende agli acquisti per conto di Nova Coop, Coop Liguria e Coop Lombardia) sono più di 350 (+11 nell’ultimo anno e altri 3 sono in fase di attivazione), che contribuiscono alla base di assortimenti per un valore di oltre 75 milioni di euro. I prodotti piemontesi pesano particolarmente nella composizione dell’assortimento di reparti come la gastronomia, i salumi, i formaggi, il grocery (in particolare per vini, salse e condimenti, prodotti da forno), le carni e l’ortofrutta fresca. Inoltre, a livello nazionale sono circa 50 le aziende del Piemonte fornitrici di prodotto a marchio Coop solo nel grocery, per un totale di circa 220 referenze.