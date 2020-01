nrf2020 Arcadia Earth: lo store che sensibilizza al rispetto per l’ambiente

Appunti di viaggio #nrf2020 di Cristina Lazzati, direttamente da New York.

A New York, a Broadway, è stata realizzata una struttura che coniuga più anime. Si tratta di uno store, collocato alla fine di un percorso museale molto originale, che si chiama Arcadia Earth. Il concetto fondamentale alla base di questa insegna e del museo ad essa collegato è il rispetto per l’ambiente e la sensibilizzazione dei visitatori perché attuino piccoli cambiamenti del proprio stile di vita. Si sottolinea, dunque, come plastica e inquinamento danneggino l'ambiente e la sua fauna selvatica.

1 di 4

Il museo ospita una grotta composta da 44.000 sacchetti di plastica, riproposti in misura minore all’interno del negozio che risulta, in questo modo, fortemente caratterizzato. Una delle stanze è stata inoltre creata con l’utilizzo delle pagine di libri di biblioteca abbandonati. Il percorso si completa con la "stanza dei voti", nella quale i visitatori possono impegnarsi a cambiare stile di vita. Il negozio riprende tutti i concetti del museo concretizzandoli in un’offerta di prodotti ecosostenibili e in un’ambientazione ecofriendly.

Gli articoli in diretta da #nrf2020 di New York sono pubblicati sul sito con relativo hashtag. Qui il pezzo sul primo store Feed.