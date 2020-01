nrf2020 Tour nel primo store Feed, il brand di lifestyle sociale

Appunti di viaggio #nrf2020 di Cristina Lazzati, direttamente da New York

A New York, nello specifico nel quartiere Dumbo di Brooklyn, Feed ha aperto il suo primo negozio fisico, passando dall'online all'offline. Feed è un brand di lifestyle solidale e socialmente sostenibile, che con i propri prodotti offre da mangiare ai bambini delle zone più disagiate dal Kenya all'India.

Ogni referenza è dotata di un numero che corrisponde ai pasti che si contribuiscono a donare acquistandola. La vocazione di csr, tuttavia, non fa venire meno l'anima trendy. Nel Feed Shop & Cafe layout e atmosfera dello spazio sono luminose, minimal, basate su elementi in legno e un generale sapore di artigianato, in linea con l'assortimento stesso.

Al'interno del locale sono tanti i rimandi alla mission del brand, che contribuiscono a fortificare il senso di community e d'identità d'insegna, a partire dal contatore al bancone che aggiorna in tempo reale i pasti totali donati (la chiave del successo per la "buona azione" è rendere visibile e tangibile il risultato del comportamento). Lo spazio ospita anche eventi musicali e legati al volontariato. Qui sotto il nostro tour fotografico nel Feed Shop & Cafe.

Tutti i nostri pezzi in diretta dal #nrf2020 di New York li trovate sul sito con relativo hashtag. QUI il prossimo sviluppo dell’insegna di sneaker Flight Club.