nrf2020 Tour nei negozi innovativi di b8ta

Appunti di viaggio #nrf2020 di Cristina Lazzati, direttamente da New York.

I negozi b8ta si propongono come centri di presentazione per l'elettronica di consumo e altri prodotti innovativi, un luogo esperienziale che permette ai consumatori di testate le referenze esposte, ma anche luoghi a disposizione delle aziende che, affittando lo spazio, possono promuovere i prodotti lanciati sul mercato.

L’insegna ha però la possibilità di vendere i prodotti direttamente ai consumatori, assistiti da quelli che l'azienda chiama "tester b8ta", ossia addetti alle vendite. Gli spazi sono molto moderni e dotati di monitor digitali per attirare l’attenzione dei clienti.

Gli articoli in diretta da #nrf2020 di New York sono pubblicati sul sito con relativo hashtag. Qui il pezzo sullo store esperienziale di Five Below.