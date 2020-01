nrf2020 Tour nel mondo discount di Five Below

Appunti di viaggio #nrf2020 di Cristina Lazzati, direttamente da New York.

Five Below significa sotto i cinque dollari. Il nome dell’insegna sintetizza dunque il concetto alla base di questa catena discount che propone un assortimento, che spazia dai libri ai vestiti, con prezzi al di sotto della cifra promossa. In realtà ultimamente l’azienda ha attivato aree specifiche, all’interno dei punti di vendita, dove si possono trovare prodotti al di sotto dei dieci dollari con una proposta di articoli in serie limitata e di tendenza.

1 di 5

Tra i più iconici negozi della catena c’è il flagship store di Manhattan, realizzato sulla Fifth Avenue. Il visual dello store caratterizza questo format nel quale l’uso di scritte con relativo hashtag e di colori accesi diventa distintivo. I prodotti vengono esposti oltre che per tipologia merceologica anche per il prezzo bene evidenziato a scaffale. Five Below conta circa 900 strutture negli Stati Uniti d’America.

1 di 4

Gli articoli in diretta da #nrf2020 di New York sono pubblicati sul sito con relativo hashtag. Qui il pezzo sullo store esperienziale di Canada Goose.