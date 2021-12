Nuove lavastoviglie Freestanding Midea: innovazione che semplifica la vita

Midea consolida la propria posizione nel settore dei grandi elettrodomestici da cucina lanciando sul mercato italiano la nuova serie di lavastoviglie freestanding, una linea progettata a partire dai bisogni reali di ogni giorno, che mette al centro igienizzazione profonda e intuitività d’utilizzo. Grazie alla loro versatilità di impiego e capacità di adattarsi a ogni arredamento, le lavastoviglie a libera installazione Midea rappresentano la soluzione più pratica per il lavaggio nella cucina di oggi. Un aiuto fondamentale che sfrutta le esclusive funzionalità e i nuovi programmi specializzati per semplificare ogni operazione.

Lavaggio ottimizzato

Cuore pulsante delle nuove lavastoviglie Midea è il motore Inverter Quattro che ottimizza l’efficienza di lavaggio, garantendo una pulizia accurata in tempi brevi e una bassa rumorosità fino a 38 dB. Ad esso si affianca l’esclusivo sistema di ricerca dello sporco Auto Wash: grazie alla rilevazione automatica del livello di sporco, durata e intensità del lavaggio sono adattate in base alla misura delle stoviglie. In questo modo il consumo di acqua è regolato alla perfezione per ottenere piatti splendenti senza consumi superflui. Se invece si vuole ottimizzare ulteriormente la pulizia di poche stoviglie, il lavaggio Dual Zone consente inoltre di attivare la zona superiore o inferiore in maniera indipendente, con un notevole risparmio secondo le necessità del carico.

Azione antibatterica

La nuova funzione di lavaggio Hygiene1 nasce per pulire e disinfettare efficacemente i piatti e gli utensili più sporchi. In circa 2 minuti, il flusso d’acqua ad alta temperatura (oltre 70 °C) elimina i batteri per garantire stoviglie sempre brillanti e sanificate. Per una maggiore protezione della salute di tutta la famiglia, il Filtro ABT2 in materiale antibatterico disinfetta in modo costante l’interno della vasca impedendo l’accumulo di microrganismi tra un lavaggio e l’altro.

A misura di casa

Le lavastoviglie Midea sono arricchite da una serie di nuove feature e programmi di impostazione, utili accorgimenti progettati per l’uso di tutti i giorni che semplificano davvero la vita in cucina.

Il terzo cestello per le posate ha un nuovo disegno, ancora più flessibile e sicuro. La forma scorrevole fornisce lo spazio necessario per gli utensili più voluminosi nel cestello centrale e, grazie al design pieghevole, riduce ulteriormente l’ingombro quando non viene utilizzato.

La funzione Auto Door Open permette di scegliere se aprire automaticamente la porta a fine lavaggio, per facilitare l’asciugatura delle stoviglie. Per una maggiore sicurezza, è possibile inoltre bloccare l’apertura durante il lavaggio grazie al Child Lock, che in realtà è una protezione importante per tutta la famiglia che aiuta a scongiurare possibili incidenti inaspettati provocati dal vapore ad alte temperature.

Alla consueta funzione di lavaggio a mezzo carico Half Load, che consente alle piccole famiglie di risparmiare acqua ed energia con un lavaggio ottimizzato per poche stoviglie, si uniscono le nuove opzioni per programmare l’avvio proprio quando serve. L’impostazione Delay Start permette di selezionare a piacimento l’orario di partenza fino a 24 ore dopo. E quando è richiesto un lavaggio rapido ma accurato, la funzione Turbo Speed+ consente di dimezzare i tempi mantenendo la stessa alta qualità di pulizia.

Disponibilità

La gamma si compone di 5 modelli freestanding in una varietà di tagli che consente di adattarsi agli spazi di qualsiasi cucina. Da 10 a 14 coperti di capacità, con due o tre cestelli e un ingombro contenuto tra 45 cm e 60 cm di profondità, tutte le versioni sono dotate di pannello di comando con display led e finiture in acciaio inox. Le nuove lavastoviglie Midea sono già disponibili sui principali punti vendita. I prezzi variano in base ai modelli.

Per la serie da 60 cm, il modello di punta MFD60S230X-IT è disponibile al prezzo di listino di € 499; Il modello MFD60S200X.1-IT è disponibile al prezzo di listino di € 429; Il modello MFD60S121X-IT (60 cm) è disponibile al prezzo di listino di € 349.

Per la serie da 45 cm, invece, il modello di punta MFD45S300X.1-IT è disponibile al prezzo di listino di € 479, mentre il modello MFD45S200X-IT è disponibile al prezzo di listino di € 429.

La nuova serie di lavastoviglie a libera installazione completa il catalogo Midea per i grandi elettrodomestici, un vasto range di soluzioni per la climatizzazione, la refrigerazione e il lavaggio che provvede a tutte le necessità della casa. Applicando tecnologie innovative, frutto della costante ricerca dei laboratori Midea, il Gruppo si impegna a migliorare la vita quotidiana di ogni consumatore con prodotti intuitivi, altamente performanti e dall’anima sempre più smart, in design essenziali ed eleganti. È in questa cura di ogni dettaglio che prende vita la missione di Midea: creare un’offerta ad hoc per l’utente finale, che gli permetta di sentirsi veramente a casa. “Make yourself at home”.

Per maggiori informazioni su questo e altri prodotti visitare il sito www.midea.com/it.

1 Testing Institute: China Household Electric Appliance Research Institute; Test Organism: Escherichia coli, Staphylococcus aureus; Test Method: QB/T 5133-2017

2 Testing Institute: Guangdong Detection Center of Microbiology; Test Organism: Escherichia coli, Staphylococcus aureus; Test Method: GB/T 31402-2015

Midea & Midea Group

Midea è uno degli oltre 10 brand nel business degli elettrodomestici di Midea Group - una delle società leader al mondo nell’hi-tech che si posiziona al 288° posto nella classifica Global Fortune 500 del 2021. Il business di Midea Group non si limita agli elettrodomestici e comprende cinque pilastri commerciali: Smart Home, Electro-Mechanical, HVAC & Building Technologies, Robotics & Automation e Digital Innovation. Tutte le divisioni di Midea Group sono in continuo sviluppo seguendo un solo credo: #HumanizingTechnology.

Il brand Midea offre una delle gamme di prodotti più complete al mondo nel settore degli elettrodomestici, specializzata in trattamento aria (con soluzioni per la climatizzazione commerciale e residenziale), refrigerazione, lavaggio, grandi e piccoli elettrodomestici da cucina e apparecchi per la pulizia dei pavimenti.

Midea si impegna a fornire soluzioni intuitive adottando un approccio che pone al centro il consumatore e una risposta concreta dei bisogni. Spingersi oltre per il futuro, esplorando e inventando costantemente per soddisfare le necessità in continua evoluzione dei consumatori.

Midea è, tra l’altro, il primo brand al mondo nel settore del trattamento dell’aria [1], dei piccoli elettrodomestici da cucina [2], dei raffrescatori ad aria [3], dei ventilatori [4] e dei cuociriso [5].

I 34 centri di produzione Midea in tutto il mondo e oltre 150.000 dipendenti in più di 200 paesi e regioni hanno generato un fatturato annuo di oltre 41,4 miliardi di USD nel 2020. I 28 centri di innovazione mondiale di Midea e il forte impegno nella ricerca e sviluppo hanno portato a oltre 62.000 brevetti autorizzati finora.

Per maggiori informazioni, visitare https://www.midea.com

https://www.midea-group.com/Our-Businesses/home-appliances/midea

https://www.midea-group.com/news/

[1] “Midea – Brand N. 1 al mondo nel Trattamento Aria”; Fonte: “Euromonitor International (Shanghai) Limited; Consumer Appliances 21ed, retail volume sales in units, 2020 data”

[2] “Midea – Brand N. 1 al mondo nei piccoli elettrodomestici da cucina”; Fonte: “Euromonitor International (Shanghai) Limited; Consumer Appliances 21ed, retail volume sales in units, 2020 data”

[3] “Midea – Brand N. 1 al mondo nei raffrescatori d’aria”; Fonte: “Euromonitor International (Shanghai) Limited; Consumer Appliances 21ed, retail volume sales in units, 2020 data”

[4] “Midea – Brand N. 1 al mondo nei ventilatori”; Fonte: “Euromonitor International (Shanghai) Limited; Consumer Appliances 21ed, retail volume sales in units, 2020 data”

[5] “Midea – Brand N. 1 al mondo nei cuociriso”; Fonte: “Euromonitor International (Shanghai) Limited; Consumer Appliances 21ed, retail volume sales in units, 2020 data”