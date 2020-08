Nuovo look per il punto di vendita Coop Trentino

Spazi rinnovati e assortimento potenziato per il punto di vendita Coop Trentino, uno dei negozi storici della rete di Sait, situato in via 3 Novembre a Trento, sviluppato su una superficie di 400 mq. L’offerta comprende oltre 5.000 referenze. In seguito ai lavori di ristrutturazione sono stati potenziati i reparti di ortofrutta, gastronomia e macelleria e inseriti accorgimenti per il risparmio energetico con soluzioni di ultima generazione per l’impianto frigo e l’impianto di illuminazione.

Roberto Simoni, presidente del consorzio delle cooperative di consumo trentine, sottolinea: “Fondamentale, per concretizzare questo progetto, è stato il gioco di squadra che ha visto partecipi tanti attori. Ognuno nel proprio ambito e con il proprio ruolo ha contributo in maniera mirabile perché, in pochissimo tempo, il progetto venisse realizzato. La nuova apertura vuole anche essere un segno concreto, tangibile, di ripartenza, di rilancio dopo un periodo non facile legato all’emergenza Coronavirus. Il rinnovato Sait proseguirà con altri progetti di rinnovo dei suoi punti di vendita”.