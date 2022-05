Nuovo Miele Experience Center a Napoli

È il primo shop in shop aperto nel sud Italia. Grazie ai nuovi corner (6 in totale) l'azienda vuole essere più vicina ai territori di riferimento

Miele ha inaugurato a Napoli il suo sesto Miele Experience Center italiano: si tratta di uno shop in shop, presso il Lifestyle Hub Coin di via Alessandro Scarlatti, all'interno del quale la clientela può visionare i prodotti realizzati dall'azienda, ed avere anche una consulenza personalizzata.

Quello aperto a Napoli è il primo showroom realizzato da Miele nel sud Italia, che segue le precendenti aperture di Milano, Torino, Roma, Bolzano e Padova.

Il Miele Experience Center di Napoli si presenta come un corner espositivo di dimensioni più compatte rispetto al resto degli shop in shop della rete, ma comunque in grado di offrire ai consumatori una panoramica dei modelli e servizi Miele, fra cui la consulenza degli addetti alla vendita.

“Siamo felici di annunciare l’arrivo di Miele a Napoli, una città chiave per la nostra strategia commerciale, con la nuova formula shop in shop all’interno del prestigioso format Lifestyle Hub Coin -afferma Alessandro Covi, amministratore delegato di Miele Italia-. Uno dei nostri principali obiettivi è di essere sempre più vicini ai territori di riferimento, ampliando la nostra rete vendita sul territorio nazionale per permettere ai consumatori di toccare con mano la qualità e professionalità Miele.”

L’apertura è supportata da una campagna di affissione della durata di 30 giorni con la personalizzazione di due tram su territorio urbano e la presenza di formati prestigiosi e di arredo della città attraverso indicatori topografici. A ciò si aggiunge una campagna social. Nelle prossime settimane, la campagna si completerà con attività sviluppate da Coin all’interno dello spazio commerciale, con una brandizzazione delle vetrine e segnaletica interna lungo il percorso per il corner Miele.