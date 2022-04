Nuovo store Marciano by Guess a Firenze

Il punto di vendita (123 mq di esposizione) sorge nel centro storico e propone, oltre alla collezione Marciano, anche borse, calzature e Jewellery

Il 14 aprile è stato inaugurato a Firenze il nuovo concept store Marciano by Guess.

Il negozio si trova in via Calimala 19/21, all’interno di un palazzo storico dalla facciata in pietra, che rispecchia il fascino dell’antica città toscana, e in una importante arteria pedonale tra il Ponte Vecchio e piazza Duomo. Si tratta di una delle aree più vivaci del centro di Firenze, già sede di numerose boutique dei brand più rinomati.

Il nuovo punto di vendita, di 123 mq di spazio espositivo, ospita la collezione Marciano, affiancandola a una selezione di borse, calzature e Jewellery. Il negozio si evidenzia anche per un’estetica minimalista, completata da pareti bianche e laccate con finiture in mogano lucido, vetro temperato e metallo antracite matt. I pavimenti richiamano le stesse sfumature, nei toni del calce e grigio opaco. Il tocco finale è dato dalla moquette beige e bordeaux e dai tessuti in un’elegante nuance canna di fucile.

'La scelta di Firenze è stata naturale per il brand - fa sapere l'azienda tramite nota stampa - perché da sempre la città ospita la sede storica di Guess Italia'.

Oltre ad essere una delle principali mete del turismo nazionale ed internazionale, Firenze è anche un polo di eccellenza a livello internazionale per l’artigianalità, in particolare nel settore della pelletteria, ulteriore motivo per aprirvi il nuovo store Marciano.

'In un periodo difficile come quello attuale - continua la nota stampa Guess - in cui molte attività commerciali faticano a ritornare ai livelli pre-pandemia, con questa nuova inaugurazione Guess dimostra ancora una volta la solidità del brand, che continua a registrare un trend di crescita costante'. L'apertura sta inoltre a testimoniare la volontà del Gruppo di investire in Italia e nel commercio al dettaglio, con punti di vendita fisici.

Arttualmente, Guess conta su 121 punti di vendita in Italia e 774 nel resto del continente europeo.