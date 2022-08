Obicà Mozzarella Bar: un rebranding che parte da Milano

Obicà Mozzarella Bar ha avviato un processo di evoluzione del brand con il locale milanese di via Cusani, per una nuova fase di espansione della rete

Italianità, cosmopolitismo, freschezza, semplicità e convivialità, questi i valori che contraddistinguono Obicà Mozzarella Bar, l’insegna di ristorazione che dal 2004 ha nella mozzarella di bufala campana dop il suo caposaldo. A cominciare proprio dal nome: in dialetto napoletano Obicà (“eccolo qua”) è una espressione usata per indicare qualcosa di sorprendente proprio come la mozzarella in tutte le sue declinazioni. Ma Obicà è anche una catena che conta 20 locali tra Italia (8 ristoranti) ed estero (12 locali in Uk, Usa, Portogallo e Giappone) con l’obiettivo per il 2022 di consolidarsi nei mercati in cui è presente (Italia, Uk e Usa) e avviare nuove aperture in franchising in Turchia e Portogallo. Sono previste, infatti, due inaugurazioni in Italia, due aperture a Istanbul e una a Lisbona. Per il secondo semestre di quest’anno l’obiettivo è di crescere rispetto alle vendite del 2019 e chiudere con un fatturato superiore ai 40 milioni di euro (incluso il franchising).

Cosa offre il menù Obicà Mozzarella Bar

Menù con prodotti di qualità della cultura italiana e location dal design contemporaneo in posizioni strategiche in centro città sono i punti di forza dell’insegna, che ha come target di riferimento una clientela business tra i 25-45 anni. Con la recente apertura del locale milanese in via Cusani, il brand ha avviato un processo di rebranding voluto dalla famiglia Scudieri che ha acquisito il gruppo nel giugno 2021. “Con l’acquisizione di Obicà da parte della famiglia Scudieri, già attiva nel settore della ristorazione dal 2014 con il marchio Eccellenze Campane, è iniziata per noi una nuova fase di evoluzione ed espansione. Il nuovo ristorante in via Cusani rappresenta il primo passo di questo progetto in cui l’esperienza del cliente diventa ancora più centrale -dichiara Davide Di Lorenzo, ceo del Gruppo Obicà Mozzarella Bar -. Non solo un nuovo design e un nuovo modo di comunicare, ma soprattutto la volontà di offrire un viaggio gastronomico lussuoso nel rispetto della semplicità della cucina italiana che si rispecchia nei nostri piatti”.

Il progetto architettonico

L’evoluzione del brand si esprime soprattutto nel progetto architettonico dello spazio interno di via Cusani, ideato e curato dallo studio Labics. L’idea è quella di concepire gli interni come se fossero aree urbane pronte ad accogliere il pubblico per un momento di convivialità. Questo giustifica la scelta di materiali da esterni come il mattone e di altri elementi tipici di un paesaggio urbano come le ringhiere o i parapetti. L’uso di questi elementi, ai quali si aggiunge il legno massello per i tavoli, dotati di una grana e di una texture ben definite, trasmette l’idea di artigianalità, la stessa che si ritrova nel processo di produzione del cibo italiano. Obicà ha costruito così una identità visiva riconoscibile e associata al buon cibo. L’atmosfera è resa ancora più accogliente grazie all’uso della fragranza “O” di Obicà, creata su misura e diffusa da Integra Fragrances all’interno del ristorante milanese. Per rendere il brand anche olfattivo.