“Come da filosofia Migross, vogliamo crescere e migliorarci per dare un servizio di qualità a prezzi convenienti”. Lungo questa linea guida, espressa da Alessandro Mion , consigliere Migross (VéGé) , si articola la proposta del gruppo che intende potenziare la sua presenza presidiando nuovi canali . Lo dimostra l’ acquisizione del ramo d’azienda del Gruppo L’Alco Grandi Magazzini (azienda storica della d.o. attiva in Lombardia e socia Despar), e dei suoi otto cash and carry Altasfera per un investimento totale di oltre 31 milioni di euro.

Da queste dichiarazioni deriva la scelta di mantenere l’insegna del canale tradizionale anche per il cash and carry. “Manteniamo il marchio perché vogliamo dare un senso di continuità -chiarisce Simone Avanzi- per trasmettere gli stessi valori consolidati di Migross , ossia attenzione ai freschi, qualità e convenienza tipiche della nostra catena. Com’è ovvio, dobbiamo ripensare il punto di vendita sperimentando nuove soluzioni in linea con il target dei professionisti dell’horeca. La nostra attuale proposta, da un lato, costituisce un modello per lo sviluppo futuro, dall’altro rappresenta un punto di partenza e di sperimentazione. Non ci spaventano i cambiamenti e se sarà necessario modificheremo spazi e assortimento valutando le necessità di questa nostra nuova clientela -continua Avanzi-. Siamo consci che dovremo migliorare la nostra offerta e garantire un servizio sempre più attento, ma fin da ora ci impegniamo a garantire ascolto e impegno, valori propri di Migross”.

Di fatto, questa operazione segna l’ ingresso del gruppo in un settore non ancora presidiato come il cash & carry . “Questa acquisizione ci dà la possibilità di sviluppare un nuovo business e di intraprendere un percorso nuovo, ma sempre in linea con i driver che ci hanno contraddistinto fino ad oggi”, evidenzia Simone Avanzi, responsabile marketing del gruppo.

In termini di offerta e di layout, il primo degli otto cash & carry aperti con l’insegna Migross si trova a Lonato (Bs) e dà ampio spazio ai freschissimi ai quali dedica aree ben distinte, con reparti serviti per macelleria, pescheria, gastronomia, salumi e formaggi e ortofrutta. In linea con la tradizione dell’insegna, grande enfasi viene data a panetteria e pasticceria con il marchio La Pral (nella foto sotto) di cui Migross è proprietario, il cui know how con la presenza di laboratori interni consentirà di garantire un’esperienza di acquisto personalizzata, con servizi customizzati per eventi, banchetti, ricorrenze, ecc.

Dopo questa prima apertura, Migross proseguirà velocemente il rebranding dei sette store rimanenti e definirà in parallelo una proposta online ad hoc. “Stiamo sviluppando una moderna piattaforma eCommerce, che andrà ad affiancare l’analoga online già sviluppata per il canale classico di Migross -conclude Avanzi-. L’obiettivo è consentire alla clientela del cash & carry di fare la spesa a qualsiasi ora, scegliendo se ritirarla nel punto di vendita, in una fascia tra le 6 e le 24, o riceverla dove lo si desideri”.