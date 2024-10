Olivo Tappeti, una firma per il mondo casa, in negozio!

Carmignano di Brenta, a pochi chilometri a nord di Padova. Negli anni '80 nasce Olivo Tappeti, grazie alla lungimiranza di Cav.Marcello Olivo, che intuisce le potenzialità del settore dei tappeti. Da oltre 40 anni, l'azienda si distingue in Italia e nel mondo per i suoi tappeti, zerbini e asciugapasso. Con Matteo e Francesco Olivo alla guida, l'azienda ha introdotto nuove tecnologie e innovazione, ampliando costantemente la sua crescita e adattandosi alle esigenze del mercato.

Scopri il tappeto con la firma

L’idea vincente di Olivo è che il tappeto non è solo un complemento di arredo, ma una creazione bella, curata nei dettagli, che può avere il suo stile ed è in grado di personalizzare gli spazi. Un vero tocco di design tra materiali selezionati e tecniche costruttive moderne, rispettando però la tradizione. Insomma, un prodotto che strizza l’occhio alle collezioni della moda. Obiettivo ambizioso, certo, ma che ha spinto Olivo a dare vita al suo Centro Stile personale. Si tratta di un dipartimento interno dedicato alla progettazione grafica delle nuove proposte di tappeti, per seguire le tendenze più attuali e i gusti dei clienti, con un occhio sempre attento alla tecnica costruttiva. Un vero plus nel settore. D’altronde, in un mercato sempre più competitivo, distinguersi e distinguere le proprie creazioni è fondamentale. Per questo Olivo Tappeti la si può definire una vera e propria commerciale che produce.

Sfoglia le collezioni

Olivo ha l’X Factor: quell’anima creativa da sempre attenta a innovare e promuovere il prodotto in ogni sua forma. E continua a farlo coinvolgendo i rivenditori, creando un vero e proprio marketing del tappeto. Dall’online, terra di conquista, si passa all’offline con soluzioni pensate per chi, quei tappeti, deve venderli nel miglior modo possibile: i Sistemi EXPO. Si tratta di idee espositive intelligenti, personalizzabili, ideali per tutti i tipi di negozi grazie a quattro configurazioni combinate che rivoluzionano il modo di presentare i tappeti.

Espositore da Terra

Compatto, semplice e d’effetto, pronto in pochissimi minuti. Si adatta a ogni spazio garantendo una presentazione impeccabile in un attimo.

Shop-in-Box pallet

Un sistema bifacciale per esporre tappeti per bagno, cucina, multiuso, zerbini e arredo. Basta scaricare il pallet, posizionarlo ed è subito pronto alla vendita. Tutto in meno di 15 minuti!

Facing espositivo

Quando lo spazio conta. Questa soluzione permette di sfruttare al massimo gli scaffali, aumentando fino al 20% la capacità espositiva per ogni collezione.

Progetto espositivo su misura

L’ideale per creare qualcosa di unico in base all’area disponibile e completamente personalizzabile secondo lo stile e le esigenze del negoziante.

Con le sue idee e i suoi sistemi, Olivo Tappeti sta facendo la storia nel modo di intendere la creazione e la vendita del tappeto. Qualità e stile, con la firma, sono le chiavi che stanno conquistando tutti. Non siamo solo tappeti, ma un progetto a favore della vendita. Visita il sito di Olivo Tappeti