Online il nuovo sito di Piaceri Italiani di Crai

Il progetto, centrato sulle eccellenze della propria private label, segna un'ulteriore step nel rafforzamento dell’alto di gamma promosso dall'insegna

È online da oggi il nuovo sito dedicato alla linea di prodotti premium Piaceri Italiani di Gruppo Crai. Le pagine web, che consentono al consumatore di fare un vero e proprio viaggio nel gusto attraverso le oltre 300 referenze dell'offerta, sono frutto di una strategia finalizzata a sostenere l’alto di gamma e a favorire un contatto diretto con i consumatori più attenti alla qualità e alla tradizione.

Il sito, semplice e intuitivo, è stato concepito per facilitare l’esperienza del cliente. L'home page presenta i due 'Piaceri del mese', mentre la gamma di prodotti è suddivisa nelle categorie: dispensa, fresco, freddo, bevande.

Un’attenzione particolare è stata riservata alla scelta delle immagini, dato il loro ruolo fondamentale nel raccontare “le storie dietro al gusto”.

“Il sito di Piaceri Italiani aggiunge un’importante tappa al percorso di rafforzamento dell'offerta premium che abbiamo già intrapreso -commenta Mario La Viola, direttore marketing, format, rete e sviluppo Crai-. Grazie al sito, investiamo nella bontà dei prodotti del nostro Paese, che hanno reso la cucina italiana conosciuta in tutto il mondo, avvicinando la filiera italiana dei produttori e i consumatori".

A supporto del lancio del sito, insieme alla casa di produzione Ince Media è stata realizzata una mini web-serie di 24 episodi (disponibile da novembre) in cui vengono presentate altrettante ricette, con protagonisti comici e attori.

"I prodotti della nostra marca ci chiamano a un doppio impegno nei confronti sia dei produttori sia dei consumatori, che ci assumiamo con grande responsabilità in un momento storico come quello che stiamo attraversando -osserva Pietro Poltronieri, direttore Mdd di Crai Secom-. Selezioniamo per la linea Piaceri Italiani solo i migliori prodotti: il sito ci consente di raccontare in assoluta trasparenza quell’attenzione alla sostenibilità e al territorio che sono per noi una vera e propria mission e che, per chi ci sceglie, sia un fornitore o un cliente, sono valori in cui riconoscersi”.