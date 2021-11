Opteon™ XL: Sicurezza e sostenibilità

I refrigeranti a basso potenziale di riscaldamento globale (basso GWP) hanno un impatto molto limitato sull’effetto serra rispetto alle alternative del passato, ma ci può essere un risvolto della medaglia: alcuni possono comportare rischi significativi per la sicurezza.

La sicurezza al primo posto

La gamma Opteon™ XL non fa compromessi tra sicurezza e sostenibilità, riconoscendo che il benessere degli utenti e dell’ambiente sono di pari importanza. Rispetto alle comuni alternative di classe A3, i refrigeranti A2L come Opteon™ XL20 e Opteon™ XL41 hanno una propensione a formare concentrazioni infiammabili che e’ circa quattro volte inferiore, sono circa 2.000 volte più difficili da infiammare e rilasciano una quantita’ di energia 5 volte inferiore in caso di accensione, riducendo significativamente l’impatto in caso di incidente. Questi fatti ne determinano un utilizzo piu’ sicuro.

Prestazioni senza compromessi

Al di là delle loro credenziali di basso GWP, i refrigeranti Opteon™ XL A2L sono soluzioni a lungo termine, sviluppate per muoversi verso obiettivi di emissioni sempre più rigorosi, fornendo al contempo chiari vantaggi nell’efficienza del sistema. La versatilità e le prestazioni termodinamiche di questi refrigeranti assicurano che si possano ridurre significativamente i costi del ciclo di vita e le emissioni nelle applicazioni di refrigerazione commerciale, il tutto senza compromettere le prestazioni di raffreddamento.

Proteggere il pianeta (e i profitti)

L’uso di refrigeranti HFO a basso GWP come Opteon™ XL20 può portare a notevoli risparmi sia in termini di investimenti in attrezzature front-end, che in termini di vita utile di un sistema di refrigerazione commerciale. Le loro credenziali ecologiche riescono ad apportare un importante contributo al raggiungimento degli obiettivi di responsabilità aziendale, poiché le emissioni complessive del sistema sono notevolmente ridotte, mentre la migliore efficienza energetica genera risparmi finanziari a lungo termine.

Fatti, non parole

Da oltre 200 anni, Chemours ha costruito con orgoglio una storia di sicurezza, innovazione e progresso.

Per saperne di più sui vantaggi chiave in termini di sicurezza e sostenibilità dei refrigeranti Opteon™ XL, guarda il nostro breve filmato ricco di approfondimenti forniti da un esperto di infiammabilità e simulazioni di combustione in un ambiente di refrigerazione commerciale.

Clicca qui per guardare il video