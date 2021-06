Orefici11: lo spazio esperenziale multibrand

La Milano degli anni Sessanta, le sue facciate, gli edifici storici, le pareti in ceramica un tempo di moda, rivivono all'interno dello spazio multibrand Orefici11 realizzato nel capoluogo lombardo dall'azienda statunitense VF Group, nell'omonima via (da qui il nome). Il locale è stato pensato come uno spazio creativo in cui far convergere più mondi e più brand come Timberland, The North Face e Napapijri. Si sviluppa su 2.000 mq estesi su doppio livello. Ad ingresso, l'area concierge, emblema della sperimentazione degli architetti dell’epoca, è stata pensata come area informazione per un contatto diretto con i consumatori. Il primo piano accoglie i negozi monomarca mentre il piano terra ospita il Lab, ispirato alle opere dei designer degli anni Ottanta, uno spazio di condivisione in cui i vari marchi possono proporre i loro capi iconici, le novità o progetti sviluppati con altri brand.

"Orefici11 -spiega la società- non è un semplice negozio multi-brand ma un vero e proprio luogo di incontro per le nuove culture metropolitane in cui ritrovare tre icone del lifestyle internazionale e una piattaforma in cui verranno presentati progetti e iniziative. Orefici11 non parla solo di prodotti ma crea una community in cui confrontarsi e agire sui valori dei 3 brand: circular design, sostenibilità ed esplorazione. Si pone quindi come un hub creativo e culturale dove sperimentare ed indagare nuovi linguaggi espressivi e nuove tendenze".

La micro architettura, quindi, è un omaggio alla città rivissuta nella sua molteplice anima: elementi distintivi lungo le scale ricordano il ballatoio delle case di ringhiera, le grandi travi in acciaio rievocano le aree industriali, i tubi rossi sui muri dei camerini richiamano il corrimano della linea 1 della metropolitana milanese.

Uno spazio omnichannel

In questo spazio online e offline interagiscono. Nel punto di vendita è possibile effettuare shopping online e acquistare da altri store item non disponibili in negozio. A riguarda l'azienda sottolinea: "Orefici 11 è un ecosistema dove fisico e digitale dialogano costantemente per creare una moderna shopping experience, hyper-digital e omnichannel. Lo store è dotato di un innovativo cloud based in-store POS (Point Of Sale mobile device) e mobile check-out, l’integrazione tra esperienza di acquisto fisica e digitale avviene naturalmente e con continuità, adattandosi all’ esigenza del consumatore. Questo consentirà di non dover fare la fila alla cassa. Si potrà ritirare in store i propri ordini online o completare l'acquisto dei prodotti prenotati sul nostro sito".