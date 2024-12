Original Marines e Lego Italia: le attività per il Natale

L'iniziativa natalizia di Original Marines e Lego Italia è dedicata ai più piccoli, in occasione delle imminenti festività natalizie

L’attenzione verso i bambini e i loro momenti di gioia durante le feste è il tema al centro della nuova attività che vede fianco a fianco Original Marines e Lego Italia, che consolidano una collaborazione già sperimentata in passato.

L'attività

Dal 3 dicembre, fino a esaurimento scorte, online e negli store Original Marines, a fronte di una spesa minima di 80 euro sarà possibile ricevere uno dei sette playset Lego in palio pensati per i momenti di gioco insieme a tutta la famiglia. I giochi includono vari pezzi e personaggi per costruire specifici scenari e mondi fantastici stimolando la creatività dei bimbi e che spaziano da Lego Duplo Il Treno degli Animali per i più piccoli (da 18 mesi in su) fino a Lego Minecraft Il Capanno della Volpe, adatto a bambini dagli 8 anni, che include fiori e animali da curare, pesci da pescare e un nemico da combattere.

La promozione

L’attività è supportata da una strategia di comunicazione integrata che prevede vetrine a tema, materiale Pop e contenuti digital.

Le dichiarazioni

“Il Natale è sinonimo di tempo prezioso da trascorrere con le persone che amiamo, e noi di Original Marines, desideriamo contribuire a rendere queste festività ancora più speciali” dichiara Cinzia Albanese, direttore marketing di Original Marines.

“Una partnership che unisce i valori di entrambe le realtà e che ci permette di portare avanti la nostra campagna Regala il superpotere del gioco. Insieme, lavoriamo per creare un Natale speciale, trasformando ogni playset Lego in un’opportunità unica per le famiglie di condividere momenti di gioia, ispirare i più piccoli e vivere esperienze di creatività" commenta Davide Cajani, head of marketing di Lego Italia.