Orizon: la nuova linea Dual Power per un pulito che rispetta l’aria di casa

La nuova linea Dual Power per la pulizia green garantisce aria sicura in casa grazie a basse emissioni certificate A+ e formule biodegradabili

La nuova linea di detergenti Orizon dedicata al settore “cura casa green” di Dual Power si inserisce in un mercato che nel 2023 ha sviluppato oltre 703 milioni di euro e risponde alle esigenze degli acquirenti preoccupati della qualità dell’aria in ambiente domestico. Le nove referenze della gamma coprono tutte le esigenze di casa e hanno ottenuto dall’ente certificatore i punteggi più alti, cioè A+ e A, che attestano le basse emissioni di sostanze rilasciate nell’aria in ambienti chiusi.

Orizon risponde all’esigenza crescente di prodotti per la pulizia domestica che, accanto a

efficacia pulente e principi attivi biodegradabili nelle formule, prestano attenzione anche alle emissioni nell’aria di casa.

“La qualità dell’aria nelle abitazioni è una preoccupazione diffusa – afferma Monica Rigoni, marketing manager Italchimica – e Dual Power ha voluto rispondere con l’innovativa linea Orizon certificata Air Label Score, la prima certificazione internazionale che garantisce emissioni molto basse nell’aria degli ambienti chiusi”.

Secondo una ricerca YouGov del 2022, il 73% degli italiani ritiene che l’aria all’interno della

propria casa sia inquinata e che molti prodotti di uso quotidiano possano avere un patto

negativo sulla sua qualità. In risposta a queste preoccupazioni, Dual Power ha lanciato

Orizon – il pulito che respira. Questa nuova linea combina la forza pulente delle sue formule – con materie prime di origine naturale e principi attivi biodegradabili, con la garanzia di emissioni molto basse nell’aria degli ambienti domestici.

I prodotti Orizon sono certificati A+ e A – i punteggi più alti assegnati da Air Label Score. “Siamo estremamente soddisfatti del lavoro dei nostri laboratori, che è stato riconosciuto con i massimi punteggi dall’ente certificatore” sottolinea Rigoni.

I test di performance inoltre hanno confermato un’elevata efficacia contro lo sporco, dissipando ogni dubbio riguardo la potenza pulente dei prodotti per il settore “cura casa green”.

Grande attenzione è stata posta anche all’aspetto olfattivo con la scelta di una profumazione naturale e distintiva, trasversale a tutta la gamma, dalle fresche note di tè verde e aloe.

Inoltre, la cura per l’ambiente si riflette anche in un packaging a prevalenza cellulosica certificato FSC, organizzazione che promuove la gestione responsabile delle foreste nel mondo. Quattro le referenze Orizon che presentano questo imballo smaltibile nella carta: Orizon Ricarica piatti concentrato, Orizon Lavastoviglie, Orizon Lavatrice e Orizon Pavimenti.

“Avere a disposizione un prodotto Orizon per ogni ambiente di casa, fino al bucato e ai

profumatori, è un segnale chiaro del nostro impegno verso le preoccupazioni dei nostri clienti. Con Orizon, abbiamo decisamente introdotto un nuovo orizzonte nel settore “cura casa green!” conclude Rigoni.

Maggiori informazioni su dualpower.it/orizon