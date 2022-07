Ovs acquisisce il brand bolognese Les Copains

Continua il progetto di rafforzamento di Ovs con l’obiettivo di ampliare la platea di consumatori, acquisendo anche Les Copains

Ovs S.p.A. annuncia l’acquisizione del brand bolognese Les Copains. Il marchio, che si affermò tra gli anni ’70 e ’90, era noto ai giovani consumatori grazie agli iconici minipull a righe e ai giacconi di lana fredda. Ovs intende inserire, quindi, nel suo assortimento anche le collezioni Les Copains continuando a seguire la strategia per rafforzarsi come marketplace. L’obiettivo è quello di ampliare la platea di consumatori e avvicinarsi sempre più ai diversi stili di vita di diverse fasce di clienti, offrendo un ventaglio di referenze completo e adatto alle differenti esigenze d’acquisto.

Inserimento nella rete di vendita

La collezione Les Copains verrà inserita all’interno di una delle insegne del gruppo (non ancora resa nota) a partire dalla primavera-estate del 2023. Il prezzo delle collezioni, come dichiara l’azienda, sarà più accessibile rispetto al passato, in linea con le fasce di prezzo del brand Piombo (parte di Ovs) per un consumatore con un potere d’acquisto medio.

Chi è Les Copains

Lo storico brand, di proprietà della famiglia Zambelli dal 2019, era stato dichiarato fallito lo scorso marzo. Ovs subentra acquisendo Les Copains con un investimento di 1,4 milioni di euro, ma rinunciando al lotto completo. Infatti, le 25 lavoratrici dell’azienda bolognese e i diversi macchinari (ndr, valutati da fonti esterne pari a un valore di quasi due milioni) non sono stati comprati dal gruppo guidato da Stefano Beraldo. “Una vicenda che ci lascia sorpresi e anche delusi -commenta Eros Bolognesi della Filctem-Cgil-. Sorpresi per il fatto che nessun altro acquirente si sia presentato all’asta, mentre a suo tempo oltre una ventina di aziende e un paio di fondi avevano mostrato interesse, non solo per il marchio, ma alcuni anche a tutto il pacchetto industriale. Delusione, invece, per le 25 lavoratrici, molte delle quali hanno lavorato per diversi anni all’interno di Les Copains contribuendo alla sua crescita e alla sua storia”.

Le lavoratrici riceveranno la cassa integrazione fino a fine anno, resta da capire se Ovs avrà intenzione di assumerle a sua volta e su questo Bolognesi aggiunge: “Per il momento non abbiamo notizie. Purtroppo, da questa vicenda si rischia di perdere professionalità e che il tessuto imprenditoriale e cittadino bolognese perda un marchio storico come Les Copains”.