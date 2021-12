Oway apre il terzo flagship store e debutta a Monaco

Cresce la presenza nel canale retail del brand Oway con un terzo punto di vendita aperto a Monaco di Baviera, dopo le aperture di Bologna, in via Ugo Bassi, e Amsterdam nella Leidsestraat, riconosciuta Patrimonio dell’Umanità. Oway è un marchio specializzato nell’agricosmetica che promuove il consumo consapevole e uno stile di vita ecologico. Partendo da Ortofficina, la tenuta agricola sui colli bolognesi dove si coltivano piante ed erbe officinali con metodo biodinamico, Oway crea infatti trattamenti e rituali agricosmetici.

“L’apertura del terzo store rappresenta un’ulteriore tappa del nostro viaggio che vuole

diffondere uno stile di vita capace di prendersi davvero cura di sé e dell’ambiente che ci

circonda -spiega Martina Sormani, retail manager di Oway-. Per noi è un luogo rappresentativo, dove si condensano valori e scelte di impegno ambientale davvero concrete e percorribili. In tutti i nostri store si sperimenta un’idea di consumo consapevole e appagante al tempo spesso, responsabile ma senza rinunce. I nostri agricosmetici garantiscono risultati professionali a partire da formule pulite e concentrate, materie prime botaniche pregiate e packaging in vetro e alluminio 100% riciclabili senza fine. Per questo ci auguriamo che acquistare consapevolmente possa diventare presto un’abitudine diffusa, che dia inizio al cambiamento.”

Il flagship store Oway

Questo terzo flasghip store è stato realizzato in centro cittadino, a poche centinaia di metri dalla piazza principale, Marienplatz e si presenta come un vero e proprio laboratorio agricosmetico con una proposta di fragranze delle piante biodinamiche e aromi degli olii essenziali. In assortimento trovano spazio le varie linee di prodotti Oway, dalla skincare all’haircare, passando per il benessere Head.SPA, fino agli alleati per uno stile di vita gratificante e responsabile della linea Life, arricchiti di piante ed erbe officinali.

In posizione centrale si trova un lungo tavolo dedicato ai distillatori in corrente

di vapore, utilizzati per ottenere gli olii essenziali e idrolati delle formule Oway. La struttura, come da tradizione del brand, è stata realizzata in un'ottica di responsabilità ambientale.

Infatti è totalmente plastic-free con arredi di Oway Modulo, la linea di arredamento composta da metalli, vetro, carta tree free e legni certificati FSC, che il brand realizza a Bologna presso Artigiano, falegnameria a km 0.