Parte da Bologna Pam FLASH (di seguito Pam Flash), il nuovo servizio di quick commerce realizzato da Pam Panorama, che consente la consegna della spesa entro 30 minuti. Il servizio di consegna urbana veloce (urban fast delivery) è ideato e realizzato dal gruppo veneto in collaborazione con ReStore, azienda specializzata nell’eCommerce per la gdo in Italia, che ha curato lo sviluppo tecnico dell’applicazione Pam Flash.

In Italia il servizio di consegna ultra-rapida (Q-Commerce) è già arrivato per iniziativa di alcuni operatori stranieri che stanno puntando su questo modello di business, basato sull’acquisto d’impulso di prodotti last minute, localizzati in piccoli dark store cittadini.

Quello che differenzia Pam Flash dai quick commerce già attivi nel nostro Paese è che per la prima volta un retailer italiano realizza questa tipologia di servizio in modo diretto e in totale autonomia, senza il supporto esterno di marketplace o altri specialisti del food delivery.

Come funziona il servizio

Si accede attraverso l’applicazione Pam Flash disponibile su Apple e Google Play. Il servizio è attivo su Bologna con 10 centri di preparazione Pam Local dalle 9 alle 21,30, 7 giorni su 7. Il cliente scarica l'applicazione e sceglie fra un'ampia gamma di prodotti freschi e di uso quotidiano. Potrà riceverli a casa, in ufficio o altrove, in 30 minuti, tracciare l'ordine e aspettare comodamente la consegna a casa.

"La partita del quick commerce si basa su regole diverse tra i colossi europei super finanziati e la nostra gdo -commenta Barbara Labate, ceo di ReStore-. I player stranieri possono permettersi un conto economico in negativo anche per anni, prima di raggiungere un punto di equilibrio e avere un business sostenibile, mentre la nostra grande distribuzione fa del margine e della sostenibilità del conto economico un proprio must. È quindi difficilissimo giocare la stessa partita. Con Pam Flash abbiamo cercato di trovare un compromesso che garantisca al cliente un livello di servizio estremamente valido e competitivo, con una consegna entro 30 minuti ma nello stesso tempo un assortimento vario, e che concili anche esigenze di sostenibilità, a vantaggio della rete dei Pam Local già presente sul territorio”.

"Siamo felici di poter offrire ai nostri clienti un servizio innovativo che valorizza un patrimonio aziendale come la nostra rete di negozi Pam Local -aggiunge Roberto Trevisan, responsabile eCommerce di Pam Panorama-. Di fatto, la configurazione nativa di questi punti di vendita di extra-prossimità e la loro collocazione territoriale ci permette di accedere al concetto logistico di mini-hub reticolare che sta alla base di questa particolare forma di delivery. Questo progetto è stato realizzato grazie al coinvolgimento dei colleghi dei punti di vendita e delle strutture fisiche di supporto che sono state fondamentali per il lancio di un eCommerce innovativo e distintivo. Pam Flash rappresenta un altro importante passo verso la costruzione di un ecosistema di servizi a supporto di una clientela che manifesta esigenze e modalità d’acquisto sempre più eterogenee e dinamiche".