Pam local si consolida a Roma

L’insegna potenzia la presenza nella Capitale con un nuovo punto di vendita, il 33esimo a Roma. Convenienza, praticità e qualità sono i driver di questo convenience store che l'insegna sta gradualmente ampliando in più zone geografiche. Pam Panorama apre una struttura Pam local in via Taranto 2, frutto della sinergia con l’azienda Cean, realizzato per garantire i massimi standard di sicurezza per clienti e lavoratori.

L'offerta propone prodotti italiani e a Km 0, il Food to Go con soluzioni leggere, sfiziose e convenienti per pasti veloci e con confezioni monoporzione e piatti pronti.

“Un format che riscuote sempre maggior apprezzamento da parte dei romani e dei turisti che con l’attuale ripartenza, a seguito della pandemia, tornano ad affollare la Capitale - afferma Renato Mazzucco, direttore vendite prossimità Pam-. Inoltre per garantire ai clienti un’esperienza di spesa in sicurezza, abbiamo progettato e realizzato i nuovi convenience store ripensando alla progettazione degli spazi e puntato su una comunicazione chiara ed efficace”.