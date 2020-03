Pam Panorama: nuova iniziativa a sostegno dell’economia

“Insieme a te per l’Italia” è la nuova campagna lanciata da Pam Panorama a sostegno dell’economia italiana in periodo di emergenza coronavirus. L’iniziativa, si legge nell'apposita nota, consiste nel "promuovere la scelta e l'acquisto, in tutti i punti di vendita del territorio nazionale, di articoli realizzati e prodotti da aziende con stabilimenti siti in Italia, così da dare un aiuto concreto garantendo occupazione e reddito alle famiglie italiane e di residenti".

Il progetto sarà supportato da un’importante campagna di comunicazione su stampa, web e social oltre alle attività nei punti vendita ad insegna Pam, Panorama, Pam local e Pam City.

Le misure in store

Pam Panorama comunica inoltre di aver rafforzato tutte le azioni precauzionali volte a contenere la diffusione del coronavirus in Italia e di essersi da subito attivata per garantire l’approvvigionamento della merce che risulta regolare in tutti i punti di vendita della rete. All’interno di questi ultimi, a tutela della salute di dipendenti e clienti, sono state introdotte una serie di norme supportate dallo slogan "Attenti noi, prudenti Voi, sicuri tutti". Inoltre, il servizio di consegna a domicilio, laddove attivo, sarà gratuito per la clientela over 65.