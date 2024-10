Panettoni Giovanni Cova & C.: la tradizione pasticciera che si rinnova ad ogni Natale

Un’esplorazione di gusti, sempre nel rispetto della ricetta originale e una diversificazione di incarti, tutti accomunati da un’allure raffinata, contribuiscono ad avvicinare la linea Classica Giovanni Cova & C. ad ogni aspettativa e preferenza dei consumatori

I panettoni Giovanni Cova & C. sono l’emblema stesso del Natale: la loro origine meneghina e la ricetta ossequiosamente osservata dal 1930, contribuiscono a eleggerli come autentici “Panétun de Milan”.

La maestria pasticciera iniziata a Milano in Viale Monza nei primi decenni del Novecento, oggi, però, si è consolidata ed evoluta negli stabilimenti di IDB, gruppo specializzato nella produzione di lievitati delle feste come panettoni, pandori, colombe, ma anche di tante delizie di pasticceria come frolle e muffin.

È il panettone il cuore del brand Giovanni Cova & C.: nel suo impasto si mescolano il lievito naturale, che grazie ai continui rinfreschi conferisce al prodotto sofficità, morbidezza e fragranza, il burro del Nord Europa, i canditi, polposi e generosi nelle dimensioni come solo quelli del Sud Italia sanno essere, le uova fresche e tante altre materie prime per le ricettazioni più audaci. Sono tre i giorni richiesti per passare dalla preparazione del lievito naturale al prodotto confezionato, attraverso un lavoro meticoloso e una lenta lievitazione degli impasti.

La linea Classica è l’espressione più completa di Giovanni Cova & C.: tredici referenze, dieci ricette e diversi tipi di confezioni, dagli astucci agli incarti con carta uso mano, dalle scatole regalo alla prestigiosa latta. La scelta oculata delle grafiche e dei colori è la cifra stilistica di Giovanni Cova & C. che sa celebrare ogni dettaglio della sua storia con eleganza discreta.

I gusti della tradizione, come il panettone con uvetta e canditi, quello tutta uvetta, il pandoro classico e la versione del panettone pandorato “Blanc de Blancs” sono sempre attuali. Si riconfermano molto apprezzati il panettone al pistacchio o quello alle pere e cioccolato. Tra le nuove ricettazione di questo Natale,

Giovanni Cova & C. propone anche varianti dai gusti più intensi e voluttuosi come il panettone coffee cream, con crema caffè e gocce di cioccolato al caffè, il panettone pistacchio e lampone con crema al pistacchio, lamponi semicanditi e ricoperto di cioccolato bianco oppure il panettone al caramello salato con cioccolato bianco, caramello salato e noci pecan.