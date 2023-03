Parma Is: una fucina di novità e un benchmark nel mondo dei sandwich

È una società attiva nel settore dei prodotti pronti e pasti veloci. Una fucina di novità e un benchmark nel mondo dei sandwich, che vende (con successo) anche agli inglesi

Parma Is è il veicolo dell’innovazione di ParmaFood Group nonché il laboratorio di un’ampia gamma di prodotti pronti e pasti veloci (come panini, estratti e puree di frutta, salse e condimenti vegetali crudi) che sono venduti in Italia e all’estero con i brand Il Pagnotto e Fresche Idee.

Nel 2022 Parma Is ha realizzato 9 milioni di euro di ricavi e si è confermata leader nella produzione di panini freschi di alta gamma, con una crescita del 62% in Gdo (il doppio rispetto a quella del mercato). L’export genera il 12% del fatturato.

La proposta di Parma Is è fortemente distintiva e innovativa perché offre prodotti unici e di alta qualità, realizzati con ingredienti normalmente non usati nei sandwich confezionati e di cui riesce a mantenere la freschezza, il sapore e le caratteristiche nutrizionali grazie al ricorso alla tecnologia HPP.

Il brand Il Pagnotto, “il primo panino con un nome proprio”, è leader di mercato nella produzione di panini freschi di alta gamma nonché benchmark di riferimento anche nella patria del sandwich, la Gran Bretagna.

Il brand Fresche Idee è stato lanciato nel 2021 per firmare le nuove linee di prodotti a base vegetale: i Pesti crudi per la pasta, le dadolate e le salse crude, le puree crude di frutta, gli infusi a freddo e gli estratti di freschi di frutta bio. Tutti prodotti a clean label e dalle caratteristiche innovative perché ottenuti da ingredienti vegetali freschi lavorati a crudo che, grazie alla tecnologia HPP, conservano il gusto, il colore e le caratteristiche nutrizionali a lungo, senza ricorrere a trattamenti termici spinti e senza additivi.

