ParmaFood Group innovazione che emozione

ParmaFood Group unisce tradizione e innovazione nel settore agroalimentare, con prodotti sostenibili e di qualità esportati in tutto il mondo

ParmaFood Group, guidata dalla famiglia Gherri, rappresenta da oltre 60 anni un'eccellenza nell'agroalimentare italiano, radicata nella tradizione della Food Valley. Con tre società – Prosciuttificio San Michele, Parma Is e Hpp Italia – e brand di successo come Terre Ducali, Il Pagnotto e Fresche Idee, il gruppo gestisce sei stabilimenti tra Lesignano de’ Bagni e Traversetolo, nel cuore di Parma. Il fatturato consolidato previsto per il 2024 mira a superare i 70 milioni di euro, registrando una crescita del 10% rispetto all'anno precedente. La proprietà resta saldamente in mano ai fratelli Gherri, con Giulio nel ruolo di amministratore delegato.

Innovazione al servizio del gusto e del benessere

L'innovazione è il motore di ParmaFood Group, che investe in ricerca, sviluppo e tecnologie avanzate per proporre salumi, panini, piatti pronti e prodotti freschi trasformati di altissima qualità. L’azienda è pioniera in Italia nell’utilizzo delle alte pressioni (Hpp), tecnologia che garantisce sicurezza alimentare e freschezza, consentendole di esportare negli Stati Uniti eccellenze come il Salame Felino IGP. Questo approccio anticipa i cambiamenti di mercato, come spiega Giulio Gherri: “Innovazione e adattabilità sono cruciali in un settore in continua evoluzione. Il nostro obiettivo è consolidarci come un punto di riferimento per i prodotti alimentari italiani, venduti in tutto il mondo.”

Artigianalità e sostenibilità per il futuro

Unendo artigianalità e visione imprenditoriale, ParmaFood Group valorizza il legame con il territorio e la tradizione, con un occhio rivolto alla sostenibilità ambientale e sociale. Già nel 2020, il gruppo ha introdotto una vaschetta riciclabile in PET e carta per i salumi, integrando i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 ONU nelle sue strategie. “Qualità, innovazione e rispetto sono i nostri valori fondanti,” sottolinea Gherri. “Siamo convinti che l’agroalimentare sia il ‘petrolio’ italiano, una risorsa preziosa da valorizzare responsabilmente.”

Questo impegno si riflette anche nella cura per le persone, la filiera controllata e il benessere animale, evidenziando una missione che unisce tradizione, innovazione e sostenibilità.

ParmaFood Group innovazione che emozione

“Innovazione che emoziona” è il cuore pulsante di ParmaFood Group, per l’azienda è fondamentale unire tradizione e modernità per creare valore nel settore agroalimentare. Ogni progetto nasce dalla passione per la qualità, questa visione permette di offrire prodotti d’eccellenza, autentici e in grado di rispondere alle sfide del futuro.

L’attenzione al benessere animale, alla filiera controllata e alla sicurezza dei lavoratori evidenzia un modello che unisce tradizione, innovazione e sostenibilità, guardando al futuro con determinazione.

