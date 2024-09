Parola d’ordine: doppia innovazione

La proposta di valore Eat Pink nel banco frigo della gdo non riguarda solo la carne rosa, il suo gusto, la praticità d’utilizzo, la sostenibilità, che agevoli uno stile di vita sano e dinamico. Riguarda anche due aspetti di innovazione: quello del servizio e quello tecnologico

Velocità e qualità

Il primo aspetto è validato ogni giorno dal consumatore nel momento in cui cuoce uno dei tanti prodotti Eat Pink, studiati per essere preparati nel minor tempo possibile e garantire un’alta resa in gusto e tenerezza. Ciò ha alle spalle un costante lavoro di studio di soluzioni che possano giungere a questo elevato livello di praticità: un esempio è dato dai Già Cotti e dai prodotti della linea Il Barbecue Quello Tenero. In quest’ultimo caso si tratta di prodotti già marinati e inteneriti pronti per la griglia, la padella o il forno, con diverse aromatizzazioni.

Niente additivi e allergeni

Il secondo aspetto di innovazione pertiene l’ambito tecnologico e si concretizza nell’impegno costante affinché tutti i prodotti Eat Pink siano privi di additivi e allergeni.

Solo grazie a una sperimentazione e uno studio continui nel tempo è stato possibile garantire la standardizzazione del prodotto (tenerezza e shelf life) senza l’uso di additivi.

Le Linee

Già cotti: cotti sottovuoto a bassa temperatura e riattivabili in qualche minuto (filetto di lonza al bacon, filetto di lonza alle erbe, costine sale e pepe e costine paprica e rosmarino, pulled pork sfilacciato e da sfilacciare)

Il Barbecue Quello Tenero: prodotti freschi, già marinati e pronti per la cottura (bacon gusto Bbq, costine alla paprica, neutre e al rosmarino, tagliata di lonza al rosmarino e alla paprica, di coppa al rosmarino e alla paprica)

Scopri di più sul sito.